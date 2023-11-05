صناعات تحويلية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعرضها المنتجون المشاركون في مهرجان العسل الرابع بالجوف، بمشاركة 37 أسرة منتجة تنوّعت منتجاتها بين الغذاء والمنتجات التجميلية. وأشار رئيس بلدية دومة الجندل المهندس سميحان الشمري، إلى أن المهرجان خصص أجنحة متعددة للمنتجين والمنتجات، دعما لتسويق منتجاتهم المنزلية من العسل ومشتقاته، إذ يستمر على مدى 30 يوما في مدينة المعارض بدومة الجندل، إضافة إلى كثير من الفعاليات منها عربات الطعام وسوق المنتجين والفعاليات الترفيهية، والتي تجذب مختلف أفراد المجتمع لصناعة تجربة سياحية وتسويقية للأهالي والزوار خلال أيام المهرجان.

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