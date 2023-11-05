اتحاد الغرف الخليجية ينظم منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول

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ويتناول المنتدى خلال جلسات العمل أهم الموضوعات في الشأن الاقتصادي والتجاري، والتي من أبرزها جلسة عمل بعنوان (فرص الاستثمار في قطاعات العقار والزراعة والصناعات الغذائية والسياحة)، وجلسة بعنوان (التكامل الصناعي في مجالات الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة)، إضافة إلى جلسة بعنوان (التعاون الخليجي المصري في مجالات الرعاية الصحية والدواء وتقنية المعلومات والاتصالات الرقمية)، وجلسة بعنوان (التعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبرات التكنولوجية والتعليم).
يذكر، أن دول المجلس وجمهورية مصر العربية تحتل المركز الوسيط في إقليم عربي كبير، يمتلك المقومات اللازمة، لتحقيق التكامل الاقتصادي، إذ تتوافر الموارد الطبيعية المتمثلة في الأرض الزراعية، والمراعي، والثروة الحيوانية، والموارد المائية، والمعدنية في مصر والموارد المالية والنفطية في دول المجلس.
كما يتجاوز حجم التبادل التجاري بين الطرفين 12.2 مليار دولار في 2022، منها 7.2 مليارات دولار للصادرات الخليجية، و4.7 مليارات دولار للواردات الخليجية من مصر.
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