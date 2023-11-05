وزير الطاقة يستعرض مع نائبة أمين عام الأمم المتحدة جهود المملكة في مجال المناخ وتحولات الطاقة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، اليوم، مع معالي نائبة الأمين العام للأمم المتحدة السيدة أمينة محمد.

وجرى خلال اللقاء استعراض جهود المملكة في مجال مواجهة التغير المناخي، ومبادراتها في حلول الوقود النظيف لتوفير الغذاء، وفي إدارة وخفض الانبعاثات، ودور مبادرتي السعودية الخضراء، والشرق الأوسط الأخضر لتحقيق ذلك، من خلال تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون.

كما تناول اللقاء استضافة المملكة أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023، الذي نظمته المملكة بالتعاون مع أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ خلال أكتوبر الماضي.‫