الاستدامة والبيئة والأزياء

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - «لايف تكنولوجي»

على مدى العقود الثلاثة الماضية، أدى ظهور «الموضة السريعة» إلى تعطيل دورات الموضة التقليدية من خلال الاستفادة من استجابة تجار التجزئة والمستهلكين لحداثة اتجاهات الموضة الجديدة. يذهب بعض تجار التجزئة للأزياء السريعة إلى حد تقديم تصميمات ملابس جديدة كل أسبوعين نحو 26 مرة سنوياً، أو 13 مرة أكثر من الأزياء التقليدية.

ووجدت دراسة جديدة في مجلة التسويق المستدام في جامعة سايمون فريزر، أن جاذبية الموضة السريعة، تأتي بكُلفة بيئية كبيرة، وتشجع المستهلكين على تبني بدائل أكثر استدامة.

ويتضمن مصطلح «الموضة السريعة» نهجاً تجارياً ينتج بسرعة ملابس مستوحاة من الاتجاهات الحالية، ما يسمح للمستهلكين بمواكبة اتجاهات الموضة من دون إنفاق الكثير من المال. وقد جسّد عمالقة البيع بالتجزئة مثل Zara وH&M ​​وShein هذا النموذج؛ حيث قاموا بإغراء قاعدة المستهلكين الشباب الذين تراوح أعمارهم بين 20 و26 عاماً والذين يتوقون إلى البقاء على الموضة مع قيود الميزانية الصارمة. ومع ذلك، وبينما تتعمق الدراسة في هذا الاتجاه المستمر، فإنها تكشف عن عواقب بيئية مدمرة.

وفي عام 2018، تم التخلص من أكثر من 11.3 مليون طن من الملابس والمنسوجات، ما خلق تحديات بيئية خطرة. علاوة على ذلك، فإن صناعة صباغة المنسوجات وهي جانب أساسي من الموضة السريعة، تعد واحدة من أكبر الملوثات في العالم للمياه النظيفة.

وفي الأغلب تسهم مصانع الملابس في البلدان النامية المعروفة بالعمالة الرخيصة في التلوث على نطاق واسع، ما يؤثر في البيئة والصحة العامة.

وتواجه دول مثل بنغلاديش وكمبوديا وفيتنام مشاكل صحية؛ بسبب التلوث الناجم عن هذه المصانع.

وقال الباحثون: «معظم المستهلكين ليس لديهم سوى القليل من المعرفة أو الاهتمام بأنظمة إنتاج الأزياء السريعة الرخيصة، وإن المياه المستخدمة لزراعة القطن أو الأصباغ التي يتم إطلاقها في الجداول أو الأنهار ليست جزءاً من عملية صنع القرار عند شراء الملابس».

وتسلط إحدى النتائج الرئيسية للدراسة، الضوء على إمكانات سوق الملابس المستعملة كوسيلة صديقة للبيئة للتعامل مع معضلة الموضة السريعة.