شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق برنامج الإصدار الموحد لفواتير الكهرباء على 3 ملايين و800 ألف مشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء ، أن إجمالى عدد الفواتير التى يتم إصدارها للمشتركين بنطاق شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء يبلغ 3 ملايين و800 ألف فاتورة، مشيرا إلى أن جميع الفواتير يتم إصدارها بنظام الإصدار الموحد وهو ما يضمن اصدار الفاتورة بنظام الكترونى شامل بدأ من تصوير القراءة مرورا بالمراجعة الحسابية انتهاء بالاصدار الموحد.

و قال المصدر فى تصريحات خاصة ل الخليج 365" ، أن من أهم المشاكل التي كانت تواجه شركات توزيع الكهرباء هى حساب الفاتورة لضمان عدم وجود أي خطأ بها ، لافتا إلى أن برنامج الاصدار الموحد يعتمد على حساب قيمة الاستهلاك بناء على الشرائح المحددة بشكل اليكتروني بدون أى تدخل للعنصر البشرى.

و تابع المصدر أن هناك تعليمات مشددة من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر بضرورة اﻻلتزام بإصدار فاتورة استهلاك الكهرباء للمواطن بناء على صورة العداد التى تحضرها شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء ، وعدم إصدار أى فاتورة بناء على متوسط اﻻستهلاك ، و يجب أن تكون المرجعية الرئيسية ﻹصدار الفاتورة هى صورة العداد التابعة لشركة شعاع نظرا لدقة صورة شعاع و وجود علامة مائية بها يصعب التلاعب بها.