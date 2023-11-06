شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق برنامج الإصدار الموحد لفواتير الكهرباء على 3 ملايين و800 ألف مشترك والان مع تفاصيل الخبر
و قال المصدر فى تصريحات خاصة ل الخليج 365" ، أن من أهم المشاكل التي كانت تواجه شركات توزيع الكهرباء هى حساب الفاتورة لضمان عدم وجود أي خطأ بها ، لافتا إلى أن برنامج الاصدار الموحد يعتمد على حساب قيمة الاستهلاك بناء على الشرائح المحددة بشكل اليكتروني بدون أى تدخل للعنصر البشرى.
و تابع المصدر أن هناك تعليمات مشددة من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر بضرورة اﻻلتزام بإصدار فاتورة استهلاك الكهرباء للمواطن بناء على صورة العداد التى تحضرها شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء ، وعدم إصدار أى فاتورة بناء على متوسط اﻻستهلاك ، و يجب أن تكون المرجعية الرئيسية ﻹصدار الفاتورة هى صورة العداد التابعة لشركة شعاع نظرا لدقة صورة شعاع و وجود علامة مائية بها يصعب التلاعب بها.
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