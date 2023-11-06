شكرا لقرائتكم خبر عن شح المعروض يدفع أسعار النفط نحو الارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين، بعد قرار مواصلة الخفض الطوعي للإنتاج حتى نهاية العام، ما يبقي على شح المعروض.

وبحلول منتصف الليل بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 41 سنتًا، بما يعادل 0.5%، إلى 85.30 دولار للبرميل، في حين بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 81.05 دولار للبرميل، مرتفعًا 54 سنتا، أو 0.7%.

التركيز على توقعات الطلب

وقال محللون من "إيه.إن.زد" في مذكرة: "لقد اختفت علاوة المخاطر المرتبطة بالخلفية الجيوسياسية تمامًا بعد أسبوعين من الأسعار المتقلبة".

وأضافوا: "تحول تركيز السوق إلى توقعات الطلب التي لا تزال غير مؤكدة".

ويتطلع المستثمرون هذا الأسبوع إلى مزيد من البيانات الاقتصادية من الصين، بعد أن أصدرت ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم بيانات المصانع المخيبة للآمال لشهر أكتوبر الأسبوع الماضي.

تأثر الأسعار بأخبار الشرق الأوسط

ويتوقع توني سيكامور المحلل لدى آي جي ماركتس في سيدني أن تتأثر أسعار النفط بالأخبار الواردة من الشرق الأوسط والرسوم البيانية الفنية هذا الأسبوع.

وأضاف، أن خام غرب تكساس الوسيط يحتاج إلى البقاء فوق مستوى الدعم عند 80 دولارًا للبرميل في أوائل هذا الأسبوع، وإلا فقد تنخفض الأسعار إلى أدنى مستوى عند 77.59 دولار الذي سجلته في أغسطس.