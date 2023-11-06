شكرا لقرائتكم خبر عن بينها 3 دول عربية... تعرف إلى 10 دول الأكثر معاناة من تضخم الغذاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن «البنك الدولي»، الأحد، عن الدول العشر الأكثر تضرراً من تضخم أسعار الغذاء، بينها ثلاثة دول عربية هي مصر ولبنان والبحرين.

وجاءت بالمرتبة الأولى مصر بنسبة 36%، تلتها لبنان في المرتبة الثانية بنسبة 31%. وحلت رواندا بالمرتبة الثالثة بنسبة 15%، وتركيا بالمرتبة الرابعة بنسبة 14%، والأرجنتين خامسة بنسبة 12%، وسادسة سيراليون بنسبة 12%. وجاءت بالمرتبة السابعة غانا بنسبة 11%. وحلت سورينام ثامنة بنسبة 11% أيضاً، وجاءت بالمرتبة التاسعة البحرين بنسبة 9% وهولندا بالمرتبة العاشرة بنسبة 9%.

تقرير الأمن الغذائي

وكان البنك الدولي، قد أصدر بتاريخ 30 أكتوبر الماضي، تقريراً حول الأمن الغذائي، أشار فيه إلى «تضخم أسعار الغذاء المحلية لا يزال مرتفعاً، حيث تشهد 57.1% من البلدان منخفضة الدخل، و83% من الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، و59% من الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل، تضخماً يزيد على 5%، كما يشهد العديد منها معدل تضخم يتكون من خانتين (10% فأكثر).

وبالإضافة إلى ذلك، تعاني 64.3% من البلدان مرتفعة الدخل من ارتفاع تضخم أسعار الغذاء.‬ ‫وتقع البلدان الأكثر تضرراً في: إفريقيا، وأمريكا الشمالية، وأمريكا اللاتينية، وجنوب آسيا، وأوروبا، وآسيا الوسطى».

وبحسب التقرير، أغلق مؤشر أسعار المنتجات الزراعية على ارتفاعٍ بنسبة 3% ومؤشر أسعار الصادرات على ارتفاع بنسبة 7% عما كانا عليه قبل أسبوعين، في حين لم يتغير مؤشر أسعار الحبوب. وأدت الزيادة في أسعار الكاكاو والبن (البن العربي وبن روبوستا) إلى الزيادة في مؤشر أسعار الصادرات. وفي حين ظلت أسعار الذرة دون تغيير، فقد ارتفعت أسعار القمح بنسبة 4%، بينما انخفضت أسعار الأرز بنسبة 2%. وعلى أساس سنوي مقارن، انخفضت أسعار الذرة والقمح بنسبة 28% و35% على التوالي، في حين ارتفعت أسعار الأرز 39%.