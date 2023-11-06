شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم شركات التكنولوجيا مؤهلة لصعود جديد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يبدو أن سوق الأسهم الأمريكي صار أكثر نشاطًا مرة أخرى مع انخفاض عوائد السندات وسط آمال بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة. وقد يؤدي تقرير الأرباح الذي حظي بقبول جيد من شركة "آبل" إلى تعزيز الارتفاع الأخير في أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى حتى نهاية 2023 وما بعده خلال النصف الأول من عام 2024، وفق ماذكرت صحيفة مورنينيج ستار.

أسهم الذكاء الاصطناعي

ومع ذلك، يشعر بعض المستثمرين ومراقبي السوق بالقلق من أن الكثير من المكاسب في قطاع التكنولوجيا هذا العام كانت ناجمة عن الهوس المفرط بكل ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي.

لكن قلل محللون من أمر الذكاء الاصطناعي، حيث قالت جالينا بوزنياكوفا ولوك تمبلمان المحللان في دويتشه بنك :"إن تأثير الذكاء الاصطناعي على ارتفاع التكنولوجيا في عام 2023 كان مبالغا فيه".

ارتفاع الأسهم

منذ تم إطلاق شات جي بي تي قبل عام شهدت شركة تصنيع شرائح الذكاء الاصطناعي "إن فيديا"على سبيل المثال ارتفاع أسهمها بنحو 140%، وارتفع مؤشر ناسداك 100 بنحو 20%. ومع ذلك فإن المحللين يجادلون بأن هناك عوامل أخرى تشير إلى أن التفاؤل بالذكاء الاصطناعي لم يكن المحرك الرئيسي لأسواق التكنولوجيا.

ويعتقد بوزدنياكوفا وتمبلمان أن المكاسب الكبيرة في الذكاء الاصطناعي على المدى القريب من المرجح أن تأتي من داخل الأسواق الخاصة.

وخلص الباحثون إلى أنه في الواقع باستثناء عدد قليل من الأسهم كان هناك عدد قليل من الفائزين أو الخاسرين من الضجة حول الذكاء الاصطناعي التوليدي.

الاستثمار في التكنولوجيا كملاذ آمن

قال المحللان:"هناك موجة أداء متفوق واضحة في الأشهر الأولى من العام عندما استفادت التكنولوجيا من مزاج المخاطرة وكذلك في أعقاب عمليات السحب الكبيرة في عام 2022 في وقت لاحق، ارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى على خلفية حالة الملاذ المتصور وسط عمليات بيع بنك سيليكون فالي تلاها تقدم آخر حول توقعات متفائلة من إن فيديا في أواخر مايو".

قال المحللون أن الشركات دعمها الملاذ الآمن والاتجاه صوب العديد من الصناعات عبر قطاع التكنولوجيا وليس فقط الذكاء ما يشير إلى تأثير متضائل لأسواق الذكاء الاصطناعي التوليدي.

ويعيد المستثمرون التركيز على مجالات غير الذكاء الاصطناعي وفق ما يقول محللو دويتشه بنك.

كما بحث محللو دويتشه بنك في بيانات الشركات ووجدوا أن هناك الكثير من الحديث عن الذكاء الاصطناعي ولكن القليل من الحركة الإيجابية في أسعار الأسهم.

وأضافوا: "يرجع ذلك جزئيًا إلى أن الذكاء الاصطناعي كان أكثر تركيزًا على الشركات الصغيرة والأقل ربحية. وبعبارة أخرى، فإن حماس الشركات للذكاء الاصطناعي أمر ثابت على عكس مواقف المستثمرين التي تبدو أكثر تمييزًا".