شكرا لقرائتكم خبر عن نيكي الياباني يغلق عند أعلى مستوى في أكثر من شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلق المؤشر نيكي الياباني عند أعلى مستوى في أكثر من شهر اليوم الاثنين مقتفيا أثر وول ستريت في الجلسة السابقة وقادت أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق المكاسب.

وقفز نيكي 2.37 % إلى 32708.48 نقطة في أعلى مستوى إغلاق منذ 20 سبتمبر. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.64 % إلى 2360.46 نقطة.

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وشهدت مؤشرات الأسواق في وول ستريت ارتفاعات يوم الجمعة مع تراجع عوائد السندات بشدة بعد أن أظهرت بيانات مؤشرات على تباطؤ نمو الوظائف الأمريكية وزيادة معدل البطالة مما عزز الآمال بأن البنك المركزي الأمريكي سينهي جولة رفع أسعار الفائدة.

وقفز سهم شركة أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 8.15 % مما منح المؤشر نيكي أكبر دفعة. كما زاد سهم شركة طوكيو إلكترون 2.14 %.

وزاد سهم شركة فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو 1.58 % وكذلك سهم ريكروت هولدينجز للتوظيف 7.43 %.

لكن سهم شركة كاواساكي كايسن تراجع 11.38 % بعد أن خفضت شركة الشحن توقعاتها للأرباح السنوية.

وهبط مؤشر شركات الشحن 5.21 % ليسجل بذلك أسوأ أداء بين القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو وعددها 33. كما هبط قطاع البنوك 2.06 %.