شكرا لقرائتكم خبر عن 340.4 مليون ريال.. أرباح «لوبريف» في الربع الثالث من 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس (لوبريف)، صافي ربح في الربع الثالث من 2023، يقدر بنحو 340.4 مليون ريال، منخفضا بنسبة 28.3%، مقارنة بـ 474.8 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود انخفاض صافي الربح بشكل رئيسي إلي انخفاض هوامش تكسير زيوت الأساس بالرغم من ارتفاع حجم المبيعات.

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وبحسب الشركة يعود انخفاض صافي الربح في الربع الحالي، مقارنة بالربع السابق، بشكل رئيسي إلى انخفاض هوامش تكسير زيوت الأساس.

ويعود ارتفاع صافي الربح في الفترة الحالية، مقارنة بالفترة المماثلة (9 أشهر)، بشكل رئيسي إلى انخفاض بند مصاريف الزكاة وضريبة الدخل نظراً لأن الشركة أصبحت خاضعة للزكاة بعد الإدراج.