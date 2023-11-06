شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير.. 21 أسلوباً مشبوهاً من قبل مزودي الأصول الافتراضية غير المرخصين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف الدليل الإرشادي المشترك بشأن مكافحة استخدام خدمات مزودي الأصول الافتراضية غير المرخصين في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن ملاحظة الجهات الرقابية قيام الأطراف المشبوهة باستخدام طرق وأساليب متنوعة ومبتكرة لإلحاق الضرر وإيقاع ضحاياهم.

وأصدرت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة بالتعاون مع الجهات الرقابية، إرشادات مكافحة استخدام مزودي خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصين، والتي تم إعدادها من قبل اللجنة الفرعية للجهات الرقابية المنبثقة من اللجنة الوطنية.

ومن بين الأساليب المبتكرة لإلحاق الضرر وإيقاع ضحاياهم، ذكر الدليل الإرشادي المشترك، على سبيل المثال لا الحصر: