شكرا لقرائتكم خبر عن نيكاي الياباني يغلق عند أعلى مستوى في أكثر من شهر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أغلق المؤشر نيكاي الياباني عند أعلى مستوى في أكثر من شهر، الاثنين، مقتفياً أثر وول ستريت في الجلسة السابقة، وقادت أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق المكاسب.

وقفز نيكاي 2.37 في المئة إلى 32708.48 نقطة في أعلى مستوى إغلاق منذ 20 سبتمبر/أيلول. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.64 في المئة إلى 2360.46 نقطة.

وشهدت مؤشرات الأسواق في وول ستريت ارتفاعات يوم الجمعة، مع تراجع عوائد السندات بشدة، بعد أن أظهرت بيانات مؤشرات على تباطؤ نمو الوظائف الأمريكية وزيادة معدل البطالة، مما عزز الآمال بأن البنك المركزي الأمريكي سينهي جولة رفع أسعار الفائدة.

وقفز سهم شركة أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 8.15 في المئة، مما منح المؤشر نيكاي أكبر دفعة. كما زاد سهم شركة طوكيو إلكترون 2.14 في المئة. وزاد سهم شركة فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو 1.58 في المئة، وكذلك سهم ريكروت هولدينجز للتوظيف 7.43 في المئة. لكن سهم شركة كاواساكي كايسن تراجع 11.38 في المئة، بعد أن خفضت شركة الشحن توقعاتها للأرباح السنوية.

وهبط مؤشر شركات الشحن 5.21 في المئة، ليسجل بذلك أسوأ أداء بين القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو وعددها 33. كما هبط قطاع البنوك 2.06 في المئة.

(رويترز)