شكرا لقرائتكم خبر عن تفعيل قرار تخفيض رأسمال «المزايا القابضة» في سوق دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلن سوق دبي المالي تفعيل قرار تخفيض رأسمال شركة المزايا القابضة في النظام الإلكتروني لشركة دبي للإيداع يوم الجمعة الماضي، من 62.95 مليون دينار كويتي إلى 48.47 مليون دينار كويتي.

وكانت الجمعية العمومية لشركة المزايا القابضة صدقت في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على تخفيض رأسمال الشركة من 62.95 مليون دينار كويتي إلى 48.47 مليون دينار كويتي، وذلك لإطفاء باقي الخسائر المتراكمة البالغة 14.48 مليون دينار كويتي كما في 30 يونيو 2023، بعد استخدام كامل علاوة الإصدار وجزء من الاحتياطي الإجباري.