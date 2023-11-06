شكرا لقرائتكم خبر عن «بنى» تطلق الدفع التبادلي للصرف الأجنبي بالتعاون مع «أبوظبي التجاري» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت منصة «بُنى» للمدفوعات (نظام الدفع الذي تشغله المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، المملوكة من قبل صندوق النقد العربي) عن إطلاق خدمة الدفع التبادلي (PvP) للصرف الأجنبي بالتعاون مع بنك أبوظبي التجاري والبنك الأهلي الأردني كأول مستخدمين لهذه الآلية التي توفر التسوية الآمنة للعملات الأجنبية (FX).

تضمن آلية الدفع التبادلي (PVP) التابعة لمنصة «بنى» أن تتم التسوية بعملة واحدة بالتزامن مع تنفيذ عملية التسوية المقابلة بالعملة الأخرى في نفس اللحظة، مما يجعلها آلية أكثر فعالية وأمناً لإجراء تسوية معاملات الصرف الأجنبي، تماشياً مع التوصيات الأساسية لمجموعة العشرين لتعزيز المدفوعات عبر الحدود.

كما توفر الخدمة منصة حديثة لتنفيذ تسوية عمليات الصرف الأجنبي بالعملات المختلفة بين البنوك المشاركة، حيث سيتمكن مستخدمو منصة «بنى» من الاستفادة من مجموعة حديثة من واجهات برمجة التطبيقات لتبادل المعلومات والاتفاق فيما بينهم وبشكل مباشر على أحكام وتفاصيل معاملات الصرف الأجنبي الخاصة بهم، دون تدخل من قبل منصة «بنى» أو أي وسيط آخر في هذه الصفقات. تقدم منصة بنى هذه الخدمة بالعملات الست المتاحة في منصة «بنى»، وهي الدرهم الإماراتي (AED)، الجنيه المصري (EGP)، الريال السعودي (SAR)، الدينار الأردني (JOD)، الدولار الأمريكي (USD) واليورو (EUR).

منصة

وقال مهدي مانع – الرئيس التنفيذي للمؤسسة، يسعدنا أن نشهد التنفيذ الناجح لخدمة الدفع التبادلي لتسوية عمليات الصرف الأجنبي لدى منصة «بنى»، ومن المتوقع أن يكون الجمع بين توفير منصة للبنوك المشاركة بالعملات المختلفة وآلية التسوية الآمنة في نظام واحد فعالاً في تعزيز المدفوعات عبر الحدود وتقديم تجربة آمنة وأكثر كفاءة للمشاركين في منصة «بنى».

وأضاف: «مع هذا الإنجاز، تواصل «بنى» قيادة الابتكار وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول. وأود أن أشكر كلاً من بنك أبوظبي التجاري والبنك الأهلي الأردني على دورهما الرائد في هذا السياق».

وقال محمد الجياش، كبير مسؤولي العمليات المصرفية في مجموعة بنك أبوظبي التجاري: «تشكل الشراكات التي تضفي المزيد من القيمة المستدامة جزءاً هاماً من نهج بنك أبوظبي التجاري في التميز في خدمة العملاء. ونحن نواصل جهودنا في الاستثمار بشكل كبير في المنصات الرقمية لضمان تقديم خدمات متميزة ومبتكرة لعملائنا الكرام تماشياً مع استراتيجية البنك الرقمية. ويأتي هذا التعاون مع بُنى بمثابة مساهمة فاعلة في مجال المدفوعات الآمنة والفعالة على المستوى الإقليمي والعالمي على حد سواء. ومن خلال اعتماد آلية الدفع التبادلي PvP لتسوية معاملات صرف العملات الأجنبية، فإننا نسعى إلى ترسيخ دورنا الرائد في مجال خدمات الدفع المبتكرة».

وأشاد رامي دعنا، مدير قطاع العمليات والدعم في البنك الأهلي الأردني، بهذا الإنجاز قائلاً: «الأردن في طليعة الدول التي أطلقت خدمات دفع مبتكرة، ونحن في البنك الأهلي الأردني نقود هذه الجهود بالتعاون مع منصة «بنى». ويسعدنا أن نساهم في تحقيق هذا الإنجاز من خلال خلق خيارات جديدة لتوفير عملة الدينار الأردني للبنوك المشاركة بالمنصة، باعتبارها عملة عربية رئيسية للمدفوعات عبر الحدود. وإنني أتطلع إلى توسيع فرص أعمالنا من خلال التعاون مع البنوك الأخرى المشاركة في المنصة».