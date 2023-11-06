شكرا لقرائتكم خبر عن «الأنصاري» تفتتح فرعها الــ 250 في الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”أعلنت «الأنصاري للخدمات المالية»، أن «الأنصاري للصرافة»، افتتحت فرعها الـ 250 في محطة مترو دبي - برجمان، وذلك بعد أن دشّنت 19 فرعاً جديداً منذ بداية العام 2023، ليصل عدد فروعها إلى 250 فرعاً على امتداد الدولة.ويأتي افتتاح الفروع الجديدة استكمالاً لاستراتيجية المجموعة التوسعية للعام 2023، والهادفة إلى تعزيز حضورها، وتوسيع نطاق انتشارها في مُختلف أنحاء الدولة. وتسعى الشركة إلى زيادة عدد فروعها خلال العامين المقبلين لتصل إلى قُرابة 300 فرع، شريطة الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات الرقابية، لتسهيل حصول العملاء على خدماتها بشكل أفضل، وتلبية الطلب المتزايد على نحو أكثر كفاءة. كما يعدّ توزيع الفروع الـ 19 على ست إمارات شهادة على التزام المجموعة بخدمة عملائها على نطاق أكثر اتساعاً.

ترسيخ الحضور

وقال راشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة «الأنصاري للخدمات المالية»: «نمضي قُدُماً في ترسيخ حضورنا في إمارات الدولة السبع، ونسعى من خلال توسعنا إلى تحقيق عدة مُستهدفات استراتيجية، أبرزها تعزيز القيمة التي نتيحها لمساهمينا، وإتاحة منظومة خدماتنا المالية المتكاملة على نطاقٍ أوسع مواكبةً لنمو الاقتصاد الوطني، وتلبيةً لاحتياجات قاعدة عملائنا المتنامية من المؤسسات والأفراد، في ظل تنامي مكانة الدولة كوجهةٍ رائدة عالمياً للحياة والسياحة والعمل والاستثمار».

من جانبه، قال علي النجار، الرئيس التنفيذي للعمليات في «الأنصاري للصرافة»: «تمثل هذه الخطوة محطة مهمّة في مسيرة نمونا؛ حيث وصل عدد فروعنا في الدولة إلى 250 فرعاً. وبالتوازي مع توسيع شبكة فروعنا، نواصل في الأنصاري للصرافة تطوير تطبيقنا الذكي وقنواتنا الرقمية، لتوفير خياراتٍ أكثر تنوعاً ومرونةً لعملائنا، وترسيخ ريادتنا وتعزيز حصتنا السوقية في قطاع التحويلات المالية وصرف العملات الأجنبية في الدولة؛ إذ إن 95% من فروعنا، بما فيها الأفرع التي تم افتتاحها في الآونة الأخيرة، تحقّق ربحيّة، الأمر الذي يؤكد التزامنا بالتوسع والنجاح المالي».