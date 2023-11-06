شكرا لقرائتكم خبر عن «وقت اللياقة» توقع اتفاقية تسهيلات مع مصرف الإنماء بـ 320 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت شركة لجام للرياضة (وقت اللياقة) اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 320 مليون ريال مع مصرف الإنماء بتاريخ 05 نوفمبر 2023م.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، تشمل اتفاقيات التسهيلات هذه قرضًا متوسط الأجل بقيمة 285 مليون ريال (تمويل مرابحة) لتمويل النفقات الرأسمالية ومتطلبات الاستحواذ للشركة، وقرض قصير الأجل بقيمة 25 مليون ريال لمتطلبات رأس المال العامل، و10 ملايين ريال لضمانات متعددة لصالح المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية.

وبحسب الشركة تبلغ مدة تمويل المرابحة البالغة 285 مليون ريال 7 سنوات منها فترة سماح مدتها سنتان ومدة القرض قصير الأجل هي 6 أشهر.

وقالت الشركة: إن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سندات لأمر.

وأضافت أن الهدف من التمويل: تمويل النفقات الرأسمالية ومتطلبات الاستحواذ للشركة ومتطلبات رأس المال العامل.