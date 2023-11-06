شكرا لقرائتكم خبر عن «مدينة المعرفة» تخسر 13.3 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت مدينة المعرفة الاقتصادية، عن تسجيل صافي خسارة في الربع الثالث من 2023، يقدر بنحو 13.281 مليون ريال، مقارنة بأرباح 4.631 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود الارتفاع في صافي الخسارة للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي بشكل رئيسي إلى الدخل الناتج عن قياس القيمة العادلة للأدوات المشتقة بمبلغ 11.8 مليون ريال والذي تم تسجيله كربح لمرة واحدة في نفس الربع من العام الماضي.

وبحسب الشركة، يعود الارتفاع في صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق من نفس العام إلى الانخفاض في قيمة المبيعات المتحققة خلال الربع الحالي.

ويعود الارتفاع في صافي الخسارة للفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي بشكل رئيسي إلى الدخل الناتج من قياس القيمة العادلة للأدوات المشتقة بمبلغ 11.8 مليون ريال والذي تم تسجيله كربح لمرة واحدة في نفس الفترة من العام الماضي.