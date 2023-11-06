شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرباح «أسواق العثيم» 92% إلى 62.4 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت شركة أسواق عبدالله العثيم، صافي ربح يقدر بنحو 62.38 مليون ريال، في الربع الثالث من 2023، بانخفاض 91.8%، مقارنة بـ 756.9 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول: تضمنت نتائج الربع المماثل من العام السابق أرباحاً رأسمالية غير متكررة بلغت 701.2 مليون ريال بعد الزكاة من بيع استثمار في شركة زميلة وبيع أرض استثمارية في المدينة المنورة.

نمو المبيعات

قالت: إن بدون العمليات غير المتكررة فإن أرباح الربع الحالي ارتفعت بنسبة 12%، ويعود ذلك إلى نمو المبيعات بنسبة 4.21% من الفروع القائمة والجديدة، وتحسن هامش الربح بالإضافة إلى تحقيق أرباح من استثمار السيولة النقدية الفائضة في ودائع مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وأضافت أن ذلك بالرغم من ارتفاع مصاريف البيع والتسويق المصاحبة لافتتاح الفروع الجديدة وأهمها تكلفة تمويل عقود الإيجار طبقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 وتراجع أداء الشركات الزميلة.

وتضمنت نتائج الشركة في الربع السابق ارباحاً رأسمالية غير متكررة من بيع ارض استثمارية في مدينة الرياض بلغت 96.9 مليون ريال بعد الزكاة. وبدون العمليات غير المتكررة فإن أرباح الربع الحالي ارتفعت بنسبة 47%، ويعود ذلك إلى تحسن هامش الربح وأداء الشركات الزميلة، بالرغم من انخفاض الارباح من استثمار السيولة النقدية بسبب توزيعات الأرباح.

وحققت الشركة خلال الفترة الحالية أرباحاً رأسمالية غير متكررة بلغت 96.9 مليون ريال بعد الزكاة من بيع أرض استثمارية في مدينة الرياض، مقارنة بما حققته الشركة في الفترة المماثلة من العام السابق من أرباح رأسمالية غير متكررة بلغت 701.2 مليون ريال بعد الزكاة من بيع استثمار في شركة زميلة وبيع أرض استثمارية في المدينة المنورة.

وأوضحت أن بدون العمليات غير المتكررة فإن أرباح الفترة الحالية ارتفعت بنسبة 8.3%، ويعود ذلك إلى نمو المبيعات بنسبة 8.26% من الفروع القائمة والجديدة، وتحسن هامش الربح والنشاط العقاري بالإضافة إلى تحقيق أرباح من استثمار السيولة النقدية الفائضة في ودائع مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

ونوهت بأن ذلك بالرغم من ارتفاع مصاريف البيع والتسويق المصاحبة لافتتاح الفروع الجديدة وأهمها تكلفة تمويل عقود الإيجار طبقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 وتراجع أداء الشركات الزميلة.