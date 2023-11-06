شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «الكثيري القابضة» تتراجع 34% في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت شركة الكثيري القابضة صافي ربح في الربع الثالث من 2023، يقدر بنحو 1.064 مليون ريال، بانخفاض نسبته 34.2%، مقارنة بـ 1.617 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود سبب انخفاض الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى: زيادة المصاريف العمومية والإدارية من 1.2 مليون ريال في الربع الثالث 2022م إلى 4.2 مليون ريال في الربع الثالث 2023م، وهذا يمثل زيادة بنسبة 240% ويعود سبب الارتفاع إلى احتساب مخصص خسائر ائتمانية عن الفترة المنتهية في 30-9-2023م.

وبحسب الشركة يعود سبب ارتفاع الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق من العام الحالي إلى: ارتفاع إيرادات مشاريع المقاولات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق، وانخفاض تكاليف الإنتاج خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق مما انعكس بشكل إيجابي على صافي الربح.

ويعود سبب تحقيق الشركة لصافي ربح خلال الفترة الحالية مقارنة بالخسائر التي تكبدتها خلال الفترة المماثلة من العام السابق إلي: ارتفاع مبيعات الخرسانة في الفترة المنتهية في 30-9-2023م بنسبة 21.4 % مقارنة بالفترة المنتهية 30-9-2022م.

وقالت الشركة: إن على العكس من ذلك، انخفضت مبيعات الأسمنت بنسبة 55% في الفترة المنتهية 30-9-2023م مقارنة بالفترة المنتهية في 30-9-2022م.

وشهدت المشاريع الخاصة ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 422%، مقارنة مع الفترة المنتهية في 30-9-2022م بسبب مشاريع الشركة الجديدة.

وحققت مبيعات الحصى والرمل إيرادات 6.7 مليون ريال خلال فترة (9 أشهر) المنتهية في عام 2023.ء

وانخفضت مبيعات الألواح بنسبة 32.7% في الفترة المنتهية في 30-9-2023م مقارنة بالفترة المنتهة في 30-9-2022م.

وتراجعت تكاليف المواد الخام بنسبة 10% في الفترة المنتهية في 30 سبتمبر من عام 2023، مقارنة بالفترة المنتهية في 30 سبتمبر من عام 2022م، حيث تأثرت بانخفاض أسعار مادة الأسمنت.