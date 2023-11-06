شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع «أبو معطي» إلى 13 مليون ريال في الربع الثالث من 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة عبدالله سعد أبو معطي للمكتبات بنسبة 1.9%، في الربع الثالث من 2023، مسجلة 13.05 مليون ريال، مقارنة بـ 12.81 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن سبب ارتفاع صافي الربح في الربع الثالث، مقارنة بالربع المماثل من 2022، يعود إلى ارتفاع إيرادات التأجير فى الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وانخفاض تكلفة التمويل فى الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وأضافت أن صافي الربح فى الربع الحالي مقارنة بالربع السابق ارتفع بنسبة 385.13% ويرجع ذلك إلى ارتفاع المبيعات فى الربع الحالي عن الربع السابق نتيجة طبيعة الطلب الموسمي.

وانخفض صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة 8.06% ويرجع ذلك إلى: انخفاض المبيعات بنسبة 15.65% فى الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق ويرجع ذلك إلى انخفاض مبيعات قطاع الأحبار فى الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.