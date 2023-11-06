“أمانة نجران” تطرح 20 فرصة استثمارية في مواقع متعددة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_نجران

أعلنت أمانة منطقة نجران ممثلة في بلدية يدمة عن طرح 20 فرصة استثمارية في مواقع متعددة، وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي “فرص”.

وتتضمن الفرص المطروحة: إنشاء وتشغيل وصيانة 8 مواقع تجارية، و 4 مواقع محال تجارية، ومحطة محروقات، وموقعين لأسواق ومطاعم، ومركز خدمة سيارات، وموقع خدمات بنكية، وموقع “كشك” هدايا وزهور، وتشغيل وصيانة ملعب كرة قدم، وترميم وصيانة وتشغيل نقطة ذبح المواشي.

وأوضحت الأمانة، أن آخر موعد لشراء الكراسة وتقديم العطاءات 21 / 12 / 2023م، فيما سيتم فتح المظاريف في اليوم الذي يليه، داعيةً المستثمرين الراغبين بالتنافس إلى الاطلاع على الفرص، وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي “فرص”.