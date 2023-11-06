شكرا لقرائتكم خبر عن تسهيلات لتحويل السيارات للغاز.. بونات تموين مجانية وتقسيط على 18شهرا بدون فوائد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح قطاع البترول فى تحقيق الانتشار السريع لمحطات التموين بالغاز فى جميع محافظات الجمهورية والتى يقترب عددها حاليا من الوصول إلى 1000 محطة تنتشر على مختلف الطرق والمحاور الرئيسية فى جميع المحافظات، بخلاف استحداث خدمات المراكز المتنقلة لتقديم خدمات تموين وتحويل السيارات لتحقيق مزيد من الانتشار والتيسير.

تهدف التيسيرات الجديدة لتقسيط تكلفة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى والتى أعلنتها وزارة البترول والثروة المعدنية لتخفيف الأعباء على المواطنين وتقديم مختلف عوامل الجذب لحائزى السيارات لاستخدام الغاز الطبيعى خاصة بعد توافر وانتشار المحطات ومراكز التحويل والصيانة، والتى تأتى فى اطار المبادرة القومية للتوسع فى تحويل السيارات للعمل بالغاز وما حظيت به من دعم رئاسى وحكومى كبير وذلك وفقا لتصريحات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وفيما يلى أهم المعلومات عن تلك الأنظمة..

1- منح العميل فى حالة سداد تكلفة تحويل سيارته بنظام الكاش بونات هدية لتموين سيارته بالغاز بقيمة 3375 جنيها.

2- التقسيط على سنة بدون فوائد مع الإعفاء من المصاريف الإدارية حيث يحصل العميل من خلال نظام التقسيط لمدة سنة على بونات هدية لتموين سيارته بالغاز بقيمة 2025 جنيها.

3- التقسيط على 18 شهرا بدون فوائد والاعفاء من المصاريف الإدارية.

4- التقسيط على سنتين بدون فوائد.

5- بذلك تكون تكلفة الغاز اقل بنسبة 56% من لتر البنزين 92، وأقل بنسبة 48% من لتر البنزين 80 بما يعكس أهميته كوقود موفر مالياً للمواطن.

6- وجه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية رئيسا شركتى غازتك وكارجاس بالعمل على سرعة تلبية طلبات العملاء الراغبين فى تحويل السيارات من خلال فرق العمل، والعمل على توافر كافة المعلومات اللازمة للرد على استفسارات العملاء.