شكرا لقرائتكم خبر عن «ريميتلي»: دبي تزيح كندا من صدارة الوجهات المفضلة للانتقال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: خنساء الزبير

أظهر تحليل لبيانات البحث على «غوغل» عن وجهة جديدة للانتقال، أن دبي الأكثر اختياراً من بين 164 بلداً ومدينة شملها التحليل؛ بحسب تقرير المنصة الأمريكية لتحويل الأموال عبر الإنترنت «ريميتلي».

وأظهر تحليل فرعي لبيانات البحث، أن دبي الوجهة المفضلة للأمريكيين حيث كانت وجهة الانتقال المفضلة لأشخاص يعيشون في 37 ولاية أمريكية من أصل 50 ولاية، وتليها أمستردام، سنغافورة، فانكوفر.

وأشارت المنصة إلى نتائج التحليل الذي أجرته سابقاً في عام 2020 وكانت الصدارة فيه لكندا، وفي البحث الحديث كانت الصدارة لدبي وفقاً لتفضيلات الباحثين عن وجهة جديدة للانتقال حيث كانت المفضلة لأشخاص في 60 دولة حول العالم بينما تم اختيار الوجهات الأخرى بالقائمة من أشخاص في عدد أقل من الدول؛ فعلى سبيل المثال تم اختيار ميامي من أشخاص في 12 دولة وباريس في 10 دول.

ولفت التقرير أيضاً إلى ما تشتهر به دبي من هندسة معمارية فائقة الحداثة، والحياة المفعمة بالحيوية، وأشعة الشمس على مدار العام، وفرص العمل الوفيرة؛ وقال إن الإمارة يُنظر إليها في جميع أنحاء العالم باعتبارها مكاناً مرغوباً للغاية للعيش فيه وهو ما يتضح جلياً، بحسب التقرير، في ارتفاع عدد سكانها بنحو 100 ألف نسمة خلال فترة 12 شهراً بين عامي 2022 و2023.

وكان ترتيب الوجهات المفضلة للانتقال من أشخاص على مستوى العالم كالتالي:

1- دبي

2- ميامي

3- باريس

4- نيويورك – مدريد – سنغافورة

7- لندن – بروكسل - تورنتو

10- واشنطن العاصمة - بوينس آيرس – كرايستشيرش - مدينة كيبيك – بوغوتا – بورتلاند – فيينا - فينيكس - شيكاغو

توصية

وأوصى التقرير بالانتقال إلى دبي بالنسبة لمن يبحثون عن بداية جديدة في مدينة جديدة يسهل فيها الالتقاء وتكوين صداقات من جميع أنحاء العالم.

وتم استخدام بيانات بحث غوغل (البحث بجميع اللغات) لتحديد حجم البحث السنوي في الفترة من أكتوبر 2022 إلى سبتمبر 2023، في 164 دولة، عن مصطلح «الانتقال إلى مدينة كذا».