شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوظبي الأول» يوفر «اشترِ الآن وادفع لاحقاً» بالشراكة مع «ماستركارد» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”أعلن بنك أبوظبي الأول عن عقد شراكة استراتيجية مع شركة ماستركارد لتقديم بطاقة «SlicePay» تحت علامة «دبي فيرست»، وإطلاق برنامج التقسيط من ماستركارد في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا. وتوفر البطاقة حلّ «اشترِ الآن وادفع لاحقاً»، الذي يسمح للمتسوقين بسداد ثمن مشترياتهم على أربع دفعات، من خلال تجربة آمنة ومريحة للغاية.وسيحصل عملاء بنك أبوظبي الأول على موافقة فورية لإصدار البطاقة الرقمية، ويمكنهم استخدامها في معظم الأماكن التي تقبل بطاقات ماستركارد في دولة الإمارات، سواء عبر الإنترنت أو ضمن المتاجر، مع ضمان الحصول على الحماية المتقدمة من ماستركارد على جميع مشترياتهم.وتعتبر بطاقة SlicePay مدعومة من برنامج التقسيط من ماستركارد، المصمم لتلبية احتياجات المقرضين والبنوك المصدرة للبطاقات والتجار والمستهلكين. ويوفر البرنامج تجربة تقسيط سلسة ومرنة، من خلال تقسيم المبلغ على أربعة أقساط ثابتة، من دون فرض أية رسوم أو فوائد على المستهلك.

باقة متنوعة

وقال جهاد خليل، مدير عام المنطقة الشرقية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى ماستركارد: «نحن حريصون على تقديم باقة متنوعة من حلول الدفع المبتكرة والمتخصصة، في سياق جهودنا لدعم التحول الرقمي، وتعزيز الشمول المالي للجميع. تتمتع ماستركارد بحضور قوي ومكانة فريدة، تسمح لها بتمكين المقرضين والتجار من توفير تجارب آمنة وواسعة النطاق لخدمة «اشترِ الآن وادفع لاحقاً»، مما يفتح أمامهم الباب لمزيد من الفرص، ويُسهم في تسريع النمو الاقتصادي المستدام. ويسعدنا أن نطلق برنامج التقسيط الأول من نوعه من ماستركارد في المنطقة، لنسهل على الأفراد والشركات إمكانية الحصول على المنتجات والخدمات الأساسية».

من جهته، قال رودي سودارسونو، نائب الرئيس الأول ورئيس قسم البطاقات في «بنك أبوظبي الأول»: «تمثل هذه الشراكة مع ماستركارد لتقديم بطاقات SlicePay خطوة جديدة ومبتكرة لتصبح مزايا «اشترِ الآن وادفع لاحقاً» في متناول عملائنا الذين يفضلون استخدام حلول الدفع الرقمية، وتقسيط فواتير مشترياتهم. وستُسهم هذه البطاقة في مواكبة المتطلبات والاحتياجات المتنامية للمستهلكين والتجار في دولة الإمارات، عبر توفير تجربة دفع سلسة، تتّسم بأعلى معايير الأمان».

نمو

وقد أشارت بيانات شركة «جونيبر للأبحاث» إلى أن حلول «اشترِ الآن وادفع لاحقاً» تسجل نمواً كبيراً يتخطى المعدلات العالمية في منطقة الشرق الأوسط. ومن المتوقع أن تسجل تعاملات «اشترِ الآن وادفع لاحقاً» على مستوى العالم نمواً سنوياً مركباً يبلغ 31% بين عامي 2022 و2027، بينما يتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 44% في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وخلال الفترة نفسها، من المتوقع أن تنمو تعاملات «اشترِ الآن وادفع لاحقاً» الرقمية بنسبة 710% على مستوى العالم، مقارنة مع نمو بنسبة 1010% في المنطقة.