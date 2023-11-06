شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تستقر بعد أسبوع قوي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقرت الأسهم الأوروبية، الاثنين، بعد أن سجل المؤشر القياسي أكبر قفزة أسبوعية له منذ مارس/آذار، في حين حقق سهم رايان إير أفضل أداء له في غضون شهر بعد أرباح سنوية قياسية.

وارتفع المؤشر ستوكس الأوروبي 0.1%، بعد أن قفز أكثر من 3% الأسبوع الماضي، مع ابتهاج المستثمرين بسلسلة من الأرباح القوية ومؤشرات على نهاية تشديد السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية الكبرى.

وصعد سهم رايان إير 5.8% بعد أن توقعت أكبر شركة طيران في أوروبا، من حيث عدد الركاب، أرباحاً سنوية قياسية، ووعدت بتوزيع أرباح منتظمة، ما رفع مؤشر قطاع السفر والترفيه 1.3%.

وربح سهم تليكوم إيطاليا 2% بعد الموافقة على بيع شبكة الخطوط الثابتة التابعة لها بقيمة 19 مليار يورو (20 مليار دولار) لشركة الاستثمار المباشر الأمريكية كيه.كيه.آر.

وانخفض سهم إيفوتيك 2.6% بعد أن خفض بنك بي.آر.سي تصنيف سهم شركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية.

(رويترز)