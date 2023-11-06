شكرا لقرائتكم خبر عن «غرفة أم القيوين» توقع مذكرة تفاهم مع «المارية المحلي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

وقعت غرفة تجارة وصناعة أم القيوين مذكرة تفاهم مع بنك المارية المحلي، حيث سيقدم البنك جميع أنواع الأعمال التي تدعمها غرفة تجارة وصناعة أم القيوين من إمكانية فتح حساب للأعمال من خلال تجربة رقمية متكاملة. وتتيح منصة الأعمال المتطورة من بنك المارية المحلي لأصحاب الشركات فتح حسابات مصرفية للأعمال في أقل من 48 ساعة، دون حد أدنى للرصيد، ودون رسوم شهرية، ما يسهل عليهم الوصول إلى حلول مصرفية رقمية مخصصة وآمنة ومتقدمة من شأنها أن تطوّر أعمالهم إلى أعلى المستويات.

وقال عمار راشد العليلي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أم القيوين: «سيقدم بنك المارية المحلي لجميع أنواع الشركات في أم القيوين، سواء كانت ملكية فردية أو شراكة أو مؤسسة، إمكانية فتح حساب مصرفي للأعمال مجاناً، دون حد أدنى للرصيد أو أي رسوم، وفي أقل من 48 ساعة. ويمكن للعملاء الوصول إلى منصة الخدمات المصرفية للشركات الإلكترونية الآمنة للغاية لدى بنك المارية المحلي والاستفادة من مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات، مثل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المحمول، وحسابات التوفير والحسابات الجارية، ونظام حماية الأجور، والسحوبات على المكشوف ودفاتر الشيكات والقروض للأعمال، وخطابات الضمانات، والتمويل التجاري، من بين أشياء أخرى».

وأضاف أن الاتفاقية ستشمل مجموعة من المميزات، مثل مراقبة الحساب في الوقت الفعلي، والتنبيهات وسير العمل القابلة للتخصيص، والتحويلات المالية الفورية، وتعليمات الأوامر الدائمة، وأدوات الدفع الآلي والفواتير، ما يمكّن الشركات من تبسيط عملياتها المالية وتحسين تدفقها النقدي.

وقال محمد وسيم خياطة، الرئيس التنفيذي لبنك المارية المحلي: «نحن فخورون جداً بتوسيع شبكة شراكاتنا في كل الإمارات، واليوم شراكتنا مع غرفة تجارة وصناعة أم القيوين هدفها الرئيسي هو خدمة مجتمعنا والتوسّع من خلالها في عرض خدماتنا في كل الدولة. ومن خلال خدمة الشركات والمصانع في أم القيوين، فإننا نعمل على تعزيز الأعمال وتشجيعها على تحقيق إمكاناتها الكاملة، من خلال تقديم المنتجات والخدمات المخصصة والمبتكرة والرقمية المتكاملة التي تناسب احتياجاتها المصرفية والاستثمارية».