شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «دله الصحية» تقفز 125.4% إلى 98.9 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قفزت أرباح شركة دله للخدمات الصحية في الربع الثالث من 2023 بنسبة 125.4%، مسجلة 98.87 مليون ريال، مقارنة بـ 43.87 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن ارتفاع صافي الربح في الربع الثالث، مقارنة بالربع المماثل من 2022، يعود إلى ارتفاع إيرادات الربع الثالث لعام 2023م بنسبة 25% لتبلغ 750 مليون ريال مقارنة بـ 601 مليون ريال للربع المماثل من العام 2022م.

زيادة نسب الإشغال

أضافت أن هذه الزيادة ترجع بشكل أساسي إلى الزيادة في عدد المراجعين لمستشفيات الشركة وزيادة نسب الإشغال في كل من أقسام التنويم والعيادات الخارجية والتي كانت نتيجة لزيادة الطاقات التشغيلية لمستشفيات الشركة، والتي ادت إلى زيادة أرباح التشغيل حيث بلغت 131 مليون ريال للربع الثالث من العام 2023م مقارنة ب 91 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.

وبلغ هامش ربح التشغيل للربع الثالث من العام 2023م نحو 17.5% مقارنة بـ 15.2% للربع المماثل من العام السابق.

وحققت الشركة أرباحا من حصتها في نتائج موجودات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية (الشركات الزميلة) بقيمة 3 ملايين ريال خلال الربع الثالث من العام 2023م مقارنة بخسائر بلغت 6.3 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى: ارتفاع إيرادات الربع الثالث لعام 2023م بنسبة 12% لتبلغ 750 مليون ريال مقارنة بـ 670 مليون ريال للربع السابق من العام ذاته.

وترجع هذه الزيادة بشكل أساسي إلى الزيادة في أعداد المراجعين لمستشفيات الشركة وزيادة نسب الإشغال في كل من أقسام التنويم والعيادات الخارجية والتي كانت نتيجة لزيادة الطاقات التشغيلية لمستشفيات الشركة، والتي أدت إلى ارتفاع أرباح التشغيل حيث بلغت 131 مليون ريال للربع الثالث من العام 2023م مقارنة ب 103 مليون ريال للربع السابق، وبلغ هامش ربح التشغيل للربع الثالث من العام 2023م نحو 17.5% مقارنة بـ 15.4% للربع السابق من العام ذاته.

وحققت الشركة أرباحا من حصتها في نتائج موجودات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية (الشركات الزميلة) بقيمة 3 ملايين ريال خلال الربع الثالث من العام 2023م مقارنة بخسائر بلغت 6.2 مليون ريال خلال الربع السابق من العام ذاته.

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية (9 أشهر) مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفاع الإيرادات لفترة التسعة أشهر الأولى من العام 2023م بنسبة 19% لتبلغ 2.14 مليار ريال مقارنة بـ 1.79 مليار ريال للفترة المماثلة من العام 2022م.

وترجع هذه الزيادة بشكل أساسي إلى الزيادة في عدد المراجعين لمستشفيات الشركة وزيادة نسب الإشغال في كل من أقسام التنويم والعيادات الخارجية والتي كانت نتيجة لزيادة الطاقات التشغيلية لمستشفيات الشركة، والتي أدت إلى ارتفاع أرباح التشغيل حيث بلغت 372 مليون ريال لفترة التسعة أشهر الأولى من العام 2023م مقارنة ب 307 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق.

وبلغ هامش ربح التشغيل لفترة التسعة أشهر الأولى من العام 2023م نحو 17.4% مقارنة بـ 17.1% للفترة المماثلة من العام السابق.

وانخفضت حصة الشركة في خسائر الموجودات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية (الشركات الزميلة) بقيمة 19 مليون ريال حيث بلغت خسائرها 5.3 مليون ريال لفترة (9 أشهر) الأولى من عام 2023م مقارنة بخسائر بلغت 24.2 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق.