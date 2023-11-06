شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «الإعادة السعودية» إلى 39.6 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت صافي ربح الشركة السعودية لإعادة التأمين (قبل الزكاة)، في الربع الثالث من 2023، بنسبة 8.9%، مسجلة 39.575 مليون ريال، مقارنة بـ 43.457 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود سبب انخفاض صافي الربح قبل الزكاة والضريبة بشكل رئيسي إلى: ارتفاع مصاريف خدمة إعادة التأمين مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

ويعود سبب انخفاض صافي الربح قبل الزكاة والضريبة في الربع الحالي، مقارنة بالربع السابق، بشكل رئيسي إلى: ارتفاع مصاريف خدمة إعادة التأمين مقارنة بالربع السابق.

وبحسب الشركة، يعود سبب ارتفاع صافي الربح قبل الزكاة والضريبة إلى: انخفاض مصاريف خدمة إعادة التأمين مقارنة بالعام السابق، وارتفاع صافي إيرادات الإستثمار بقيمة 39.8 مليون ريال مقابل صافي خسارة 2.7 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق.

وأضافت أن من ضمن الأسباب: الارتفاع في أرباح شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية بنسبة 38% حيث بلغت 44.4 مليون ريال مقابل 32.3 مليون ريال خلال الفترة المماثلة.