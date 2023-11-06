شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «الغاز والتصنيع الأهلية» إلى 57.2 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت شركة الغاز والتصنيع الأهلية صافي ربح في الربع الثالث من 2023 يقدر بنحو 57.2 مليون ريال، بارتفاع قدره 0.4%، مقارنة بـ 57 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن الارتفاع في صافى الربح بـ 0.2 مليون ريال يعود إلى: ارتفاع مجمل الربح بـ 15 مليون ريال بسبب زيادة الإيرادات، وزيادة الحصة في نتائج الشركات الزميلة بـ 2 مليون ريال، إضافة إلى ارتفاع إيرادات التمويل بـ 1 مليون ريال.

وأضافت أن ذلك جاء بالرغم من: انخفاض الإيرادات الأخرى بـ 10 ملايين ريال، وانخفاض إيرادات الاستثمارات بـ 7 ملايين ريال، وزيادة المصاريف التشغيلية بـ 1 مليون ريال

ووفقا للشركة يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى: ارتفاع مجمل الربح بـ 4 ملايين ريال نتيجة لارتفاع الإيرادات، وزيادة الإيرادات الأخرى بـ 8 ملايين ريال، وارتفاع إيرادات الحصة في الشركات الزميلة بـ1 مليون ريال.

وجاء ذلك بالرغم من انخفاض إيرادات الاستثمارات بـ 10 ملايين ريال.

وبحسب الشركة يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى: ارتفاع مجمل الربح ب 29 مليون ريال نتيجة لارتفاع الإيرادات، وانخفاض المصاريف التشغيلية بـ 3 ملايين ريال بشكل رئيسي بسبب انخفاض مصاريف البيع والتوزيع.

وأوضحت أن من ضمن الأسباب: ارتفاع إيرادات الحصة في الشركات الزميلة بـ 5 ملايين ريال، وارتفاع إيرادات التمويل بـ 1 مليون ريال، وانخفاض تكاليف التمويل بـ 2 مليون ريال، بالرغم من انخفاض: الإيرادات الأخرى بـ 11 مليون ريال، وإيرادات الاستثمارات بـ 5 ملايين ريال.