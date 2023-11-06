شكرا لقرائتكم خبر عن «كير» تتسلم خطاب ترسية مشروع مع «السعودية للكهرباء» بـ 24.5 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استلمت شركة كير الدولية خطاب الترسية من الشركة السعودية للكهرباء، بتاريخ 2 نوفمبر الحالي، لتنفيذ مشروع تحويل كابلات الجهد العالي 132 كيلو فولت بين المحطة المركزية ومحطة في مدينة الرياض، بقيمة تقدر بنحو 24.539 مليون ريال.

ووفقا لبيان الشركة يتضمن المشروع: إعادة توجيه مسارات الكابلات الأرضية الحالية جهد 132 كيلو فولت من المحطة الفرعية إلى المحطة المركزية بكابلات جديدة وأعمال الاتصالات الخاصة بها وملحقاتها.