شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 35.8 مليون ريال أرباحا نقدية على مالكي وحدات «الراجحي ريت» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة الراجحي المالية عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق الراجحي ريت بقيمة 35.828 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 275.607.498 وحدة، فيما تبلغ قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.13 ريال، بينما تبلغ نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول 2.85%.

وأضافت أنه سيتم دفع التوزيعات يوم 14 ديسمبر 2023، فيما ستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 1445-05-06 الموافق 2023-11-20.