شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع خسائر «الدوائية» إلى 38.4 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، عن تسجيل صافي خسارة تقدر بنحو 38.4 مليون ريال، في الربع الثالث من 2023، بانخفاض 16.3%، مقارنة بخسائر 45.9 مليون ريال في الربع الثالث من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن الإيرادات ارتفعت بنسبة 6.9% أو ما يعادل 24.6 مليون ريال إلى 381.6 مليون ريال، فيما سجلت الإيرادات من المبيعات الدوائية ارتفاعاً بنسبة 8.7% على أساس سنوي لتصل إلى 343.6 مليون ريال جراء تحسن المبيعات في قنوات القطاع الخاص والقطاع الحكومي.

انخفاض في الإيرادات

قابلت هذه الزيادة انخفاض في الإيرادات من الخدمات بنسبة 6.9٪ بسبب انخفاض خدمات الوكالة من إحدى الشركات التابعة للدوائية.

وبحسب الشركة ارتفع إجمالي الربح، بنسبة 34.7% أو ما يعادل 42.8 مليون ريال إلى 166.0مليون ريال في الربع الثالث من السنة المالية 2023 ويرجع ذلك أساسًا إلى الاستراتيجية التجارية المجددة التي شهدت تحولًا إيجابيًا في مزيج العملاء، بالاضافة إلى ترقية المحفظة المسوقة, إلى جانب الترشيد في الإنفاق. ونتيجة لذلك، بلغ هامش الربح الإجمالي للربع الثالث من السنة المالية 2023 نسبة 43.5% مقابل 34.5% للربع المماثل من العام السابق.

وارتفعت المصروفات البيعية والعمومية والإدارية بنسبة 4.8% بما يعادل 6.9 مليون ريال إلى 150.4 مليون ريال مقابل 143.5مليون ريال في الربع الثالث من السنة المالية 2022.

وجاء هذا الارتفاع الطفيف نتيجة ارتفاع مصاريف البيع والتسويق جراء الزيادة في تكاليف ترويج المبيعات، في حين تمت إدارة النفقات العامة والإدارية بشكل فعال من خلال تطبيق إجراءات صارمة لمراقبة الإنفاق.

وانخفضت مصاريف البحث والتطوير: انخفضت بنسبة 33.3% ,ما يعادل 3.7مليون ريال , إلى 7.5 مليون ريال ، ويعود هذا الانخفاض مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي إلى انخفاض الرواتب والمزايا التي تم رسملتها خلال هذا الربع. ومع ذلك، تمت موازنة هذا الانخفاض من خلال ارتفاع نفقات التجارب السريرية وتسجيل المنتجات، والتي تتماشى مع جهود الشركة لإعادة هيكلة محفظة منتجاتها.

وبلغت نفقات البحث والتطوير في الربع الثالث من العام المالي 2023، بما في ذلك التكاليف المرسملة، 4.2% من الإيرادات مقارنة بـ 3.2% في الربع الثالث من العام المالي 2022.

وانخفضت مصروفات الاستهلاك والإطفاء بنسبة 5.8% إلى 20.0 مليون ريال مقارنة بـ 21.2 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق نتيجة للإطفاء الكامل لبعض الأصول غير الملموسة.

الربح التشغيلي

وسجل الربح التشغيلي خسارة بلغت 16.6 مليون ريال مقارنة بخسارة قدرها 30.0 مليون ريال في الربع الثالث من السنة المالية 2022. وخلال الربع، واجهت الشركة بعض المطالبات القانونية التي أثرت سلبًا على قائمة الدخل من خلال تسجيل مصاريف إضافية بمبلغ 31.2 مليون ريال. و جزء كبير من هذه المصاريف الإضافية هو بمثابة مخصصات، مما يعكس التزام الشركة بممارسة مستوى عالٍ من الحذر فيما يتعلق بالالتزامات المحتملة الناشئة عن هذه عن هذه المطالبات بموجب قانون العمل.

وباستثناء هذه المصاريف والمخصصات غير المتعلقة بالعمليات الاساسية، تأتي الأرباح التشغيلية المعدَّلة للربع الثالث من السنة المالية 2023 ما قدره 14.6 مليون ريال , وهو تحسن كبير مقارنة بالخسارة المحققة في الربع الثالث من السنة المالية 2022 والتي بلغت 30.0 مليون ريال.

ويعود هذا التحسن إلى النمو القوي في إجمالي الربح والنفقات التشغيلية المنضبطة. وبناء على ذلك, فقد بلغ هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب المعدَّل (Adjusted EBIT) وهامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدَّل (Adjusted EBITDA) للربع الثالث من العام المالي 2023 نسبة 3.8% و 9.1% على التوالي.

وارتفع صافي تكلفة التمويل بنسبة 50.8% إلى 24.2 مليون ريال من 16.0 مليون ريال في الربع الثالث من العام المالي 2022. ترجع الزيادة في المقام الأول إلى ارتفاع أسعار الفائدة السائدة في الربع الثالث من السنة المالية 2023 مقارنة بالربع الثاني من السنة المالية 2023.