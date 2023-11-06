شكرا لقرائتكم خبر عن «المتحدة للتأمين» تتحول للربحية في الربع الثالث من 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحولت الشركة المتحدة للتأمين التعاوني للربحية في الربع الثالث من 2023، لتسجل صافي ربح يقدر بنحو 2.851 مليون ريال، مقارنة بخسائر قدرها 13.879 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن سبب التحول للربحية جاء نتيجة ارتفاع في نتائج خدمات التأمين بمبلغ 18,915 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

إيرادات التأمين

أضافت: كان هذا مدفوعًا بارتفاع في إيرادات التأمين بمبلغ 138,087 مليون ريال، أي بارتفاع قدره 75٪، بالإضافة إلى ارتفاع في صافي المصروفات من عقود إعادة التأمين المحتفظ بها بمبلغ 1,115 مليون ريال، أي ارتفاع قدره 1٪ مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وأشارت إلى أن من ضمن الأسباب: ارتفاع في مصروفات خدمات التأمين بمبلغ 118,057 مليون ريال، أي بارتفاع قدره 189٪ مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وزيادة صافي دخل الاستثمار بمقدار 369 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بنسبة 17%، فضلا عن ارتفاع في المصروفات التشغيلية بمبلغ 4,766 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع قدره 41%.

ونتيجة لما سبق ذكره، صافي الربح قبل الزكاة بلغ 2,825 مليون ريال خلال الربع الحالي من العام الجاري مقارنة بخسارة 13,879 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.

وارتفع إجمالي الأقساط المكتتبة بمقدار 16,377 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، بارتفاع قدره 7%.

وقالت الشركة: إن صافي الربح قبل الزكاة للربع الحالي يبلغ 2,852 مليون ريال، مقارنة بصافي خسارة قبل الزكاة تبلغ 53 ألف مليون في الربع السابق من العام الحالي ويعود ذلك إلى الارتفاع في نتائج خدمات التأمين بمقدار 10,110 مليون ريال نتيجة ارتفاع إيرادات التأمين بمقدار 83,039 مليون ريال 35٪.

وأضافت أن من ضمن الأسباب: ارتفاع صافي دخل الاستثمار بمقدار 531 مليون ريال مقارنة بالربع السابق من العام الحالي، أي بنسبة 26%، وارتفاع في المصروفات التشغيلية بمبلغ 6,932 مليون ريال مقارنة بالربع السابق من العام الحالي، بارتفاع قدره 74%، إضافة إلى ارتفاع في إجمالي الأقساط المكتتبة بمقدار 57,206 ريال مقارنة بالربع السابق من العام الحالي، بارتفاع قدره 31%.

وانخفض صافي الخسارة قبل الزكاة عن الفترة الحالية (9 أشهر) بنسبة 85٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ويعود السبب الرئيسي لهذا الانخفاض إلى الارتفاع في إيرادات التأمين بمبلغ 336,373 مليون ريال بنسبة 80٪، وزيادة دخل الاستثمار بنسبة 13٪، وارتفاع المصاريف التشغيلية الأخرى بمبلغ 944 مليون ريال أي ما يعادل 3٪.

وارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بمبلغ 127,060 مليون ريال مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 18٪.