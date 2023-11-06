شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 48.8 مليون ريال أرباحا نقدية على مساهمي «دله للخدمات الصحية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة دله للخدمات الصحية توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن الربع الثالث للعام المالي 2023، بقيمة 48.840 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 97,681,166، فيما تبلغ حصة السهم من التوزيع 0.50 ريال، بينما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 5%.

وبحسب الشركة، ستكون أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الاحد 28/04/1445هـ الموافق 12/11/2023م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.