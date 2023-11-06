شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا انخفض مؤشر الدولار مع اتجاه المستثمرين إلى المخاطرة؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في أسبوع تميز بتحول كبير في معنويات المستثمرين تراجع الدولار الأمريكي بشكل واضح مقارنة بالعملات الأخرى، وذلك بعد الانخفاض الحاد في عوائد سندات الخزانة مع الارتفاع الحاد في أسعار الأسهم. وتضاعفت الزيادة في استثمارات الأسهم بشكل أكبر عندما عززت أحدث بيانات الرواتب غير الزراعية الاعتقاد بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي ربما وصل إلى ذروة دورة تشديد السياسة النقدية.

ويراقب المراقبون في السوق الآن باهتمام مدى ارتفاع سوق الأسهم وعمق الانخفاض في عوائد السندات لأجل 10 سنوات والتي من المرجح أن تكون ذات عوامل محورية لاتجاه الدولار على المدى القصير، وفق ما ذكر موقع "أكشن فوركس".

أداء العملات الرئيسية مقابل الدولار

جاء الين الياباني متأخرًا عن الدولار من حيث الأداء الضعيف حيث يعاني من قوى تأثير مزدوجة متمثلة في الرغبة القوية في المخاطرة وقرار بنك اليابان بالحفاظ على سيطرته على منحنى العائد بتعديل بسيط على عكس توقعات بعض المستثمرين بتعديل كبير في السياسة النقدية.

كما استسلم الفرنك السويسري أيضًا لمزاج المخاطرة المرتفع ليحتل المرتبة الثالثة بين العملات الأضعف في الأداء خلال الأيام الأخيرة. وعلى العكس من أداء الدولار والعملات، برز الدولار النيوزيلندي والدولار الأسترالي كمتصدرين في سباق العملات مدفوعين بتضييق فجوة العائد وتصاعد تحمل المخاطر. واستفاد الجنيه الإسترليني أيضًا من مزاج السوق المتفائل ولكن بدرجة أقل قليلاً. وفي الوقت نفسه أظهر اليورو والدولار الكندي نهاية مختلطة.

انخفاض عوائد السندات

يتزايد التفاؤل مع ابتهاج الأسواق بانخفاض العائدات وبيانات الوظائف المعتدلة حيث كان المزاج العام في الأسواق المالية صعودياً الأسبوع الماضي مما دفع المؤشرات الأمريكية الرئيسية إلى أقوى ارتفاع لها خلال عام.

وقد أعقب هذا الارتفاع والرغبة في المخاطرة انخفاض كبير في عوائد سندات الخزانة من أعلى مستوياتها الأخيرة. وقد تم تعزيز التوقعات المتزايدة بأن الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي قد بلغت ذروتها من خلال بيانات الوظائف الأضعف من المتوقع.

مؤشرات الأسهم الأمريكية

اختتم مؤشر داو جونز الأسبوع بمكاسب كبيرة بنسبة 5.07%، مسجلاً أفضل أداء له منذ أكتوبر 2022. وحذا حذوه مؤشرا S&P 500 وناسداك حذوه حيث قفزا 5.85% و6.61% على التوالي مسجلين أفضل أسابيعهما منذ نوفمبر 2022.

في الوقت نفسه، تراجع مؤشر الدولار بشكل حاد إلى أدنى مستوى له في ستة أسابيع، متأثرًا بمزيج من توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي المتغيرة، وتزايد معنويات المخاطرة، وانخفاض العائدات.

كما انطلقت شرارة الاتجاه الصعودي للسوق بإعلان وزارة الخزانة عن زيادات أقل من المتوقع في إصدار سندات الخزانة طويلة الأجل.

وأبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة دون تغيير عند 5.25-5.50٪ للشهر الثاني على التوالي وامتنع رئيسه جيروم باول عن الإشارة إلى أي نية متشددة إضافية مما عزز ذلك مزاج الإقبال على المخاطرة.

اتجاهات الفائدة المتوقعة

وفي أعقاب ذلك، تشير العقود الآجلة على أموال الاحتياطي الفيدرالي الآن إلى احتمال بنسبة 4.8% فقط لرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر.

تتجه محادثات السوق تدريجيًا نحو احتمالات خفض أسعار الفائدة، حيث تتوقع أسواق العقود الآجلة احتمالًا بنسبة 64% للخفض بحلول مايو من العام المقبل واحتمال 86% بحلول يونيو.