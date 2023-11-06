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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن 13% انخفاض في تحويلات الأجانب بالمملكة خلال سبتمبر لتبلغ نحو 9.9 مليارات ريال والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض
سجلت تحويلات الأجانب المقيمين في المملكة العربية السعودية، خلال شهر سبتمبر 2023، انخفاضًا بنسبة 13%، لتبلغ نحو 9.9 مليارات ريال، مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، حسب بيانات البنك المركزي السعودي ساما.
ومقارنة بشهر أغسطس 2023، سجلت تحويلات الأجانب خلال شهر سبتمبر الماضي تراجعًا بنحو 862 مليون ريال، وبنسبة 8%.
ووفق موقع “أرقام” الاقتصادي المتخصص؛ انخفضت تحويلات السعوديين للخارج خلال سبتمبر الماضي بنسبة 11% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022 لتصل إلى 4.66 مليارات ريال.