13% انخفاض في تحويلات الأجانب بالمملكة خلال سبتمبر لتبلغ نحو 9.9 مليارات ريال

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

سجلت تحويلات الأجانب المقيمين في المملكة العربية السعودية، خلال شهر سبتمبر 2023، انخفاضًا بنسبة 13%، لتبلغ نحو 9.9 مليارات ريال، مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، حسب بيانات البنك المركزي السعودي ساما.