شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 9.5% زيادة فى قيمة الأجور للعاملين بالقطاع العام 2021/2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصـدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين النشرة السنوية للإحصــاءات والمـــؤشـرات المـاليــة لشركـــات قطاع الأعمال العـام والقطاع العام ( عـدا البنوك وشركات التأمين) لعــام 2021/2022. ومن أهم المؤشرات: ومن أهم المؤشرات: ارتفعت قيمـة الأصول الثابتة 737.2 مليـار جنيـه عـام 2021/2022 مقابل 631.6 مليــار جنيه عـام 2020/2021 بنسبــة زيادة قـــدرهــا 16.7%، وارتفعت قيمة رأس المال المدفوع لتصل إلى 211.0 مليار جنيه عام2021/ 2022مقــابــل 173.6مليـــار جنيـه عـام 2020/2021بنسبة زيادة قـدرها 21.5%. وارتفعت قيمة صافى رأس المال المستثمر 776.4 مليار جنيـــه عـــام 2021/2022 مقابــل 583.5 مليـار جنيــه عـام 2020/2021بنسبــة زيادة قـــدرهــا 33.1%. وبلغت قيمـة مشروعات تحت التنفيذ 37.6 مليارجنيـه عـــام 2021/2022 مقابـــــل 28.4 مليــار جنيه عام2020/2021 بنسبــة زيادة قدرهــا 32.4%، وبلغــت قيمـة صافى رأس المال المستثمر134.8مليار جنيـه عـــام 2021/2022 مقابـــــل 105.6 مليــار جنيه عـام 2020/2021 بنسبــة زيادة قـــدرهــا 27.6%، وبلغـت قيمة الأجور 35.1 مليـار جنيه عام 2021/ 2022 مقابـــل 32.1 مليـار جنيـه عـام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها9.5%.

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