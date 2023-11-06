شكرا لقرائتكم خبر عن حظر «البيع على المكشوف» يهدي الأسهم الكورية أفضل جلسة منذ 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت الأسهم في كوريا الجنوبية الإثنين، بعد أن أعادت البلاد فرض حظر على عمليات البيع على المكشوف، في حين تأثرت معظم أسواق آسيا والمحيط الهادئ بتقرير الوظائف الأمريكي الضعيف الذي ساعد في خفض توقعات أسعار الفائدة.

وقالت السلطات المالية في سيؤول إنه سيتم حظر مراكز البيع على المكشوف حتى نهاية يونيو/حزيران 2024.

والبيع على المكشوف هو آلية استثمارية يتخارج عن طريقها المتداول في البورصة من أسهمه المقترضة، ويعيد شراءها بسعر أقل للاستفادة من انخفاض الأسعار، وبالتالي ربح الفارق.

وقفز مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 5.66% ليغلق عند 2502.37 نقطة، وارتفع «كوسداك» بنسبة 7.34% إلى 839.45 نقطة. ليختتم كلا المؤشرين أفضل جلسة تداول لهما منذ أواخر مارس/آذار 2020.

إلى ذلك، وبعد عودته لشاشات التداول من عطلة نهاية أسبوع طويلة، ارتفع مؤشر «نيكاي 225» الياباني بنسبة 2.37% إلى 32708.48 نقطة، في حين أضاف «توبكس» 1.64% ليصل إلى أعلى مستوى له في أكثر من شهر عند 2360.46 نقطة.

بدوره، صعد مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ بنسبة 1.77% في الساعة الأخيرة من الجلسة. ونما مؤشر «سي إس آي 300» في البر الرئيسي للصين بنسبة 1.35% مسجلاً 3632.61 نقطة.

وفي أستراليا، أغلق مؤشر «ASX 200» على ارتفاع أيضاً بنسبة 0.28% وعند 6997.40 نقطة.