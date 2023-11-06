شكرا لقرائتكم خبر عن 50 فيلا فاخرة بديل وجهة «ذا بوينت» في نخلة جميرا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تطرح شركة «نخيل العقارية»، الثلاثاء، مبيعات حصرية لعدد محدود من الفلل السكنية يصل عددها إلى 50 وحدة فاخرة ضمن منطقة نخلة جميرا في دبي، على موقع مشروع «ذا بوينت»، وتحت اسم «ذا بالم كراون».

وكشفت مصادر مقربة من «نخيل»، أن الفلل تتكون من 5 و 6 و 7 غرف بأسعار تبدأ من 24 مليون درهم، وضمن خطة سداد تبدأ ب 20% كدفعة أولى عند الحجز من القيمة الإجمالية من سعر الفيلا و80% خلال مراحل التنفي المتوقع إنتهائها في نهاية العام 2026.

وكانت «نخيل» قد أعلنت مايو الماضي أنها تعتزم إعادة تطوير وجهة «ذا بوينت» في نخلة جميرا بشكل كامل.