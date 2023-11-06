شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع أكثر من 1% مع إبقاء السعودية وروسيا على التخفيضات الطوعية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار النفط، الاثنين، بعد أن أكدت السعودية وروسيا، أكبر بلدين مصدرين للنفط في العالم، مواصلة الخفض الطوعي للإمدادات حتى نهاية العام.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.03 دولار، بما يعادل 1.21%، إلى 85.92 دولار للبرميل، في حين بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 81.58 دولار للبرميل، مرتفعاً 1.07 دولار، أو 1.33%.

وقال مصدر بوزارة الطاقة السعودية في بيان: «إن المملكة أكدت أمس الأحد أنها ستواصل الخفض الطوعي لإنتاجها بمقدار مليون برميل يومياً في ديسمبر/كانون الأول ليبقى الإنتاج عند 9 ملايين برميل يومياً».

وأعلنت موسكو أيضاً مواصلة الخفض الطوعي للإمدادات بمقدار 300 ألف برميل يومياً من صادراتها من النفط الخام والمنتجات البترولية حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول.

وقال محللو «آي.إن.جي» في مذكرة: «إن سوق النفط ستحقق فائضاً في الربع الأول من العام المقبل»، وأضافوا أن هذا «يحتمل أن يكون كافياً لإقناع السعوديين والروس بمواصلة التخفيضات». ومع ذلك من الممكن أن يتسبب تراجع استهلاك الخام في المصافي الصينية في الحد من المكاسب. (رويترز)