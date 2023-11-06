شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم الإمارات خضراء في بداية تداولات الأسبوع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع مؤشر سوق دبي +0.69% عند الإغلاق إلى 3956.96 نقطة، وفيما استقر «الإمارات دبي الوطني» عند 17.6 درهم، ارتفع إعمار العقارية 1.9%، وإعمار للتطوير 2.18%، وارتفعت أسهم دبي المالي 2.96%، وتبريد 2.46%، ودبي الإسلامي 2.39%، وبي إتش إم كابيتال 14.5%، فيما تراجع، المشرق 2.51%، وأمان 2.10%، مصرف عجمان 1.40%، وأرامكس 0.85%.

وفي أبوظبي صعد المؤشر +0.43% إلى 9552.13 نقطة، مع ارتفاع، «حديد الإمارات» 4.93%، و«أي دي سي» أذونات 4.35%، و«إي أند» 3.38%، و«الجرافات البحرية» 3.26%. وارتفع «العالمية القابضة» 0.13%، وملتيبلاي 1.11%، و«إي آند» 3.38%، فيما انخفضت أسهم «رابكو» 7.32%، و«أمريكانا للمطاعم» 2.03%، و«آيبيكس» 1.92%، و«سوداتل» 1.9%.