شكرا لقرائتكم خبر عن «أرادَ» تفتتح مضمار «مَسار» في ضاحية السيوح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

افتتحت «أرادَ» مؤخراً مضمار «مَسار»، وهو عبارة عن حلبة احترافية لركوب الدرّاجات الهوائية مع سلسلة من المرافق المصاحبة له بمجتمع «مَسار» في ربوع الطبيعة بضاحية السيوح في الشارقة.

يمتد مضمار «مَسار» المتواصل بطول 6.6 كم عبر المساحات المشجّرة ضمن ضواحي المجتمع العصري.

وتمتاز الحلبة المتخصصة بثلاثة ممرات سفلية مضاءة وجسر، وقد تم تصميمها بعناية فائقة مع الأخذ بعين الاعتبار احتياجات راكبي الدرّاجات الهوائية من الهواة والمحترفين على حدّ سواء، وسيكون المضمار مفتوحاً على مدار 24 ساعة في اليوم.

كما تم كذلك افتتاح «ذا لووب» أمام الجمهور، وهو مركز متخصص لخدمة راكبي الدرّاجات الهوائية وسط المجتمع. ويمكن لزوّاره صيانة درّاجاتهم وإصلاحها، أو استئجار الدرّاجات، أو شراء مستلزماتها من المتجر، إضافة إلى الاستمتاع بباقة من الوجبات الخفيفة والمشروبات المنعشة في المقهى الكائن في الموقع.

وقال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في «أرادَ»: «إننا حريصون على إيجاد أنماط حياة صحية ونشطة في جميع مجتمعاتنا، ولقد باتت هذه علامة فارقة في جميع المجتمعات التي تشيّدها أرادَ. ومن هنا، فإنه يسعدنا طرح هذا المرفق الجديد والمتخصص للمقيمين والزوار في مَسار، كما أننا فخورون كذلك بإكمال مضمار مَسار قبل أسابيع قليلة من تسليم أول باقة من المنازل الفاخرة في هذا المجتمع المبتكر، مما سيتيح لسكانه الجُدد الاستمتاع بهذا المرفق المميز منذ اليوم الأول بعد انتقالهم إلى منازلهم الجديدة».

هذا، وقد قامت أرادَ مؤخراً بتقديم رعايتها لفريق ربدان، أول فريق درّاجات هوائية للهواة في أبوظبي، وذلك قبل انطلاق موسم سباقات 2024/2023. ويضم فريق ربدان 10 أعضاء مؤسسين و20 درّاجاً ومتسابقاً من أفراد المجتمع المحلي، وجميعهم من أبناء دولة الإمارات، حيث يتابعون تدريباتهم حالياً في مضمار مَسار استعداداً للموسم الجديد.

ويضاف مضمار مَسار ومركز «ذا لووب» إلى قائمة المرافق المثرية والمتنوّعة والموجودة حالياً ضمن مجتمع مَسار، والتي تتضمن منطقة لعب ومغامرات للأطفال، وميداناً للتزلّج، وسينما خارجية، إضافة إلى سوق منبت للمزارعين الإماراتيين وركن زاد للمطاعم والمقاهي والذي بات يتمتع بشعبية كبيرة لدى مختلف شرائح المجتمع المحلي في الشارقة.

هذا، وتبلغ قيمة المبيعات الإجمالية لمجتمع مَسار 9.5 مليار درهم إماراتي، ويضم مخططه الرئيسي 3,000 فيلا ومنزل ريفي ضمن سبعة أحياء مسوّرة ترتبط فيما بينها عبر محور مركزي أخضر تنتشر فيه 50,000 شجرة.