شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات للألمنيوم» توظف أكثر من 60 إماراتياً ضمن حملات «التمكين الحكومي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم،عن توظيف أكثر من 60 شاباً وشابة من مواطني الدولة للانضمام إلى برامج التدريب الوطنية للشركة من خلال حملات توظيف بالتعاون مع دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي.

وتعمل برامج التدريب الوطنية التابعة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم على تطوير مهارات خريجي المدارس الثانوية وتمكينهم من القيام بأدوار فنية وتشغيلية. وقد تخرج أكثر من 5,000 مواطن إماراتي من هذه البرامج منذ إطلاقها للمرة الأولى في العام 1982، وتابع العديد منهم حياتهم المهنية الناجحة في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم.

ومن بين الموظفين الجدد، تتطلع الشركة لتوظيف حوالي 20 متدربة على الأقل في برامج التدريب الوطنية. ستنضم المتدربات إلى 20 شابة في تلك البرامج، وذلك بعد أن فتحت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أبوابها لاستقبال المتدربات للمرة الأولى في العام الماضي. وتعدّ هذه المرة الأولى التي تقوم فيها الشركة بالتعاون مع دائرة التمكين الحكومي لتوظيف العنصر النسائي في برامج التدريب الوطنية للقيام بأدوار تشغيلية ضمن الخطوط الأمامية.

وتركز الإمارات العالمية للألمنيوم على توظيف المتدربات والخريجات وتمثل النساء حوالي ثلثي إجمالي الشباب الملتحق ببرامج التدريب في الشركة. تعمل أكثر من 160 امرأة منهن في الوظائف التشغيلية ويبلغ إجمالي القوى العاملة النسائية لدى الشركة في الدولة حوالي 500 امرأة.

وصرحت أمل الجابري، ممثلة دائرة التمكين الحكومي في مجال شؤون الموارد البشرية والتوطين، على هامش يوم التوظيف: «نحرص من خلال هذا التعاون على تمكين الكفاءات البشرية المواطنة، وتعزيز تطورهم الوظيفي في قطاع الصناعة. كما نتطلع إلى رؤية نجاحاتهم بينما يبدؤون رحلتهم المهنية مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم. وأضافت: «نثمن الدور الكبير لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم في إعطاء الأولوية للباحثين عن عمل لمشاركتهم في هذا المجال، وسنواصل من جهتنا العمل على تعزيز نمو ورعاية المواهب الوطنية بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين في القطاعين العام والخاص بما يحقق ويدعم أهداف وخطط إمارة أبوظبي بكفاءة وفاعلية.»

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «سنواصل تركيزنا على زيادة معدلات التوطين بهدف تأمين المواهب التي تحتاجها شركة الإمارات العالمية للألمنيوم للمساهمة في النمو الصناعي والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة. ونحن ممتنون للدعم المستمر الذي تقدمه دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي للبحث عن الكوادر الطموحة والموهوبة».

توّظف الإمارات العالمية للألمنيوم أكتر من 1200 مواطن إماراتي وتمتلك أحد أعلى معدلات التوطين في الشركات الكبرى.