شكرا لقرائتكم خبر عن «الاتحادية للضرائب» تعرّف الشركات بالشارقة بمبادئ الامتثال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أكد خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أهمية إسراع المعنيين بالتسجيل في ضريبة الشركات، موضحاً أن ذلك المُبكِّر يتيح للخاضعين للضريبة وقتًا كافيًا للقيام بالتزاماتهم الضريبية بكفاءة ودقة، كما أنه مُتاح على مدار الساعة بإجراءات تتميز بالوضوح والسهولة عبر منصة «إمارات تاكس» للخدمات الضريبية الرقمية للخاضعين لضريبة الشركات من الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين، إضافة إلى الشركات المُساهمة العامّة والمُساهمة الخاصة، وذات المسؤولية المحدودة والخاصة المقيمة في دولة الإمارات، لتمكينهم من الامتثال لقانون ضريبة الشركات الذي دخل حيز التنفيذ، ويُطبَّق على السنوات المالية، التي بدأت في أو بعد 1 يونيو/ حزيران 2023.

وقال البستاني، خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة في الشارقة، ضمن حملتها الشاملة لتعزيز الوعي بضريبة الشركات لدى قطاعات الأعمال في جميع إمارات الدولة، عُقدت بحضور محمد مير عبد الرحمن السراح مدير عام هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، وأحمد عبيد القصير المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، ومريم الشامسي نائب مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وعدد من المسؤولين بالجهات المعنية في الإمارة.

وأشار البستاني إلى أن الورشة جاءت في إطار حملة التوعية الشاملة التي أطلقتها الهيئة، وتستمر خلال المرحلة المُقبلة للتعريف بضريبة الشركات وتوفير الدعم المعرفي المُستمر للخاضعين لضريبة الشركات، وذلك في إطار جهودها بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان التطبيق الدقيق والسلس لقانون الشركات، حيث تتضمن الحملة العديد من الجلسات وورش العمل التوعوية بأدوات مُتنوعة للتعريف بضريبة الشركات وإجراءات التسجيل، وتحظى بإقبال كبير من الخاضعين لضريبة والمعنيين بتطبيقها.

وأضاف: «نهدف من خلال الحملة للتعريف بمبادئ ضريبة الشركات، وتسليط الضوء على قانون الشركات والقرارات ذات العلاقة بتطبيق القانون لتسهيل امتثال الخاضعين للضريبة».

وشكلت ورشة العمل الحضورية السادسة جزءاً رئيسياً من الحملة التوعوية، التي تُنفذها الهيئة حول «المبادئ العامة لضريبة الشركات والأعمال»، حيث شهدت حضور أكثر من 370 من ممثلي قطاع الأعمال في الإمارة.كما عقدت الهيئة، خلال الفترة الماضية، ورشا مُماثلة في أبوظبي ودبي وعجمان والفجيرة ورأس الخيمة.

وتناولت الورشة العديد من المواضيع ذات الصلة؛ منها معايير تحديد الخاضعين للضريبة والدخل الخاضع للضريبة، وتوضيح النسب المُطبَّقة والفترات الضريبية، وتسهيلات الأعمال الصغيرة، وضريبة الشركات في المناطق الحرة، وتسهيلات الخسائر الضريبية، وتسهيلات إعادة هيكلة الأعمال، وأحكام المجموعات الضريبية، والأحكام الانتقالية، وغيرها من المعلومات التي تُساعد على الامتثال لضريبة الشركات بسهولة ودقة.

وسلط مُمثلو الهيئة الضوء على منصة «إمارات تاكس»، التي يتم من خلالها إتمام إجراءات التسجيل باتباع خطوات سهلة وواضحة، مُشيرين إلى انه بإمكان الخاضعين، إذا تطلب الأمر الاستعانة بالوكلاء الضريبين المعتمدين من الهيئة، والمدرجين بالموقع الرسمي لها.