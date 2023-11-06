شكرا لقرائتكم خبر عن 4 % من الشركات الكبرى تلتزم بـ«إرشادات المناخ» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهر تقرير أن نصف أكبر شركات مدرجة في العالم من أصل 2000 شركة وضعت هدفاً للوصول إلى صفر انبعاثات بحلول منتصف القرن، لكن نسبة صغيرة فقط من هذه الشركات، لا تتجاوز 4%، تلتزم بإرشادات الأمم المتحدة بشأن ما يشكل تعهداً بالجودة.

ووفقاً لمجموعة بيانات مستقلة تشمل جامعة أكسفورد (نت زيرو تراكر) لرصد الانبعاثات، فإن الشركات التي حددت أهدافاً من تلك المدرجة على مؤشر فوربس 2000 زاد عددها بقوة بنسبة 40% إلى ما يزيد على ألف في أكتوبر/ تشرين الأول 2023 من نحو 700 في يونيو/ حزيران 2022 بما يشمل نحو ثلثي الإيرادات أو ما يوازي 27 تريليون دولار.

لكن 4% فقط من الأهداف تفي بالمعايير التي وضعتها حملة الأمم المتحدة التي تحمل اسم «السباق نحو صفر انبعاثات» على سبيل المثال من خلال تغطية جميع الانبعاثات والبدء في الحد منها على الفور وإجراء تحديث سنوي حول التقدم المحرز في الأهداف المؤقتة وطويلة الأجل.