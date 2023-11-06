شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «أورينت» في 9 أشهر تقفز 19% وتتجاوز ربع مليار درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

ارتفعت أرباح شركة «أورينت للتأمين» التابعة لـ«مجموعة الفطيم» عن الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2023، بنسبة قوية 19% إلى 504 ملايين درهم، مقارنة مع الفترة ذاتها من 2022، والتي بلغت حينها 424 مليون درهم. كما ارتفع دخل التأمين عن ذات الفترة 27 % من 3.68 مليار درهم إلى 4.67 مليار درهم.

وارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 7% لتصل إلى 4.1 مليار درهم، ارتفاعاً من 3.8 مليار درهم كما في نهاية سبتمبر/ أيلول 2022، وارتفعت موجودات الشركة 15% من 9.7 مليار درهم إلى 11.2 مليار درهم، وزادت الودائع البنكية والاستثمارات من 6.3 مليار درهم إلى 7 مليارات درهم بزيادة قدرها 12%.

وقال عمر الأمين، الرئيس التنفيذي للشركة: إن أداء «أورينت» كان مميزاً؛ حيث حققنا زيادة ملحوظة في دخل التأمين مع التمسك بالسياسة الاكتتابية الرشيدة، للوصول إلى نسبة الزيادة المستهدفة في صافي الأرباح.