شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوظبي للمحاسبة» يستعرض «المرصاد» خلال مؤتمر العقول المبدعة في التدقيق الداخلي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

يشارك جهاز أبوظبي للمحاسبة في المؤتمر الإقليمي الأول للعقول المبدعة في التدقيق الداخلي (GAM) تحت شعار «تحفيز التفكير المستدام»، في فندق هيلتون أبوظبي جزيرة ياس في الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر الجاري، والذي يقام لأول مرة خارج الولايات المتحدة الأمريكية.

ويتناول المؤتمر المواضيع الرئيسية المتعلقة بالتدقيق الداخلي، وأبرز التحديات التي يواجهها هذا المجال اليوم، فضلاً عن رفع الوعي بجميع القضايا المتعلقة بهذا التخصص.

وتماشياً مع شعار المؤتمر يدير جهاز أبوظبي للمحاسبة أمام الجمهور المحلي والدولي جلسة متخصصة بعنوان «عين على الموارد وعين على المستقبل» يستعرض خلالها منصة «المرصاد» وهي أول منصة تحليل بيانات فريدة من نوعها تتبنى أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة.

وأشار المتحدث باسم جهاز أبوظبي للمحاسبة إلى أهمية المنصة قائلاً: «إن الذكاء الاصطناعي وغيره من التطورات التكنولوجية الراهنة تصنع حياتنا، وتشكل جوهر الصناعات المختلفة في حاضرنا ونحن في الجهاز نقود الطريق في التحول الرقمي لقطاع المحاسبة لضمان استدامة مواردنا للأجيال القادمة».

كما ستدور الجلسة نحو ورشة عمل يقودها مختصون من الجهاز حيث سيتعمقون من خلالها في اللوائح التنظيمية التي كان لها دور فعال في رفع جودة التدقيق في إمارة أبوظبي إضافة إلى مناقشة الأساليب المستخدمة لتعزيز جودة التدقيق، وتسليط الضوء على الإنجازات الريادية التي تم تحقيقها حتى الآن، وتأكيد ضرورة التفاني المستمر للتميز في هذا المجال.