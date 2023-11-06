شكرا لقرائتكم خبر عن «تيسلا» تعتزم إنتاج سيارة بقيمة 25 ألف يورو في مصنعها بألمانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تخطط شركة «تيسلا» لتصنيع سيارة بقيمة 25 ألف يورو (26838 دولاراً) في مصنعها بالقرب من برلين، حسبما قال مصدر مطلع الاثنين، في تطور طال انتظاره لشركة صناعة السيارات الكهربائية التي تهدف إلى استيعاب أعداد كبيرة من سياراتها. ولم يذكر المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه متى سيبدأ الإنتاج.

وزار الرئيس التنفيذي إيلون ماسك المصنع في جروينهايدي الجمعة، وشكر الموظفين على عملهم الشاق، حسبما أظهر مقطع فيديو على منصة التواصل الاجتماعي «إكس».

وقال المصدر:«إنه أبلغ الموظفين في نفس الاجتماع بخطط بناء السيارة بتكلفة 25 ألف يورو هناك».

وينتج المصنع الألماني حاليًا الطراز «واي»، السيارة الكهربائية الأكثر مبيعًا في أوروبا.

وكان ماسك يخطط منذ فترة طويلة لصنع سيارة كهربائية بأسعار معقولة، لكنه قال في عام 2022 إنه لم يتقن التكنولوجيا بعد ووضع الخطة على الرف.

ومع ذلك، قالت مصادر لـ «رويترز» في سبتمبر/أيلول: «إن شركة صناعة السيارات كانت تقترب من ابتكار من شأنه أن يسمح لها بصب كل الجزء السفلي من السيارة الكهربائية تقريبًا في قطعة واحدة، وهو إنجاز من شأنه تسريع الإنتاج وخفض التكاليف».

ويعد التوسع في السوق الشامل أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق هدف «تيسلا»، المتمثل في زيادة عمليات تسليم المركبات إلى 20 مليونًا بحلول عام 2030، أي بزيادة قدرها 10 أضعاف عن السعة الحالية. لكن ضعف الاقتصاد وارتفاع أسعار الفائدة أثرا في الطلب على السيارات الكهربائية، ما دفع شركة «تيسلا» وغيرها إلى خفض الأسعار في الأشهر الأخيرة في محاولة لتعزيز المبيعات.

وتخطط شركة صناعة السيارات لمضاعفة قدرة المصنع الألماني إلى مليون سيارة سنوياً، لكنها لم تقدم تحديثاً حول عدد السيارات التي تنتجها هناك منذ مارس، عندما قالت: «إنها أنتجت 5000 سيارة في الأسبوع، أي ما يعادل 250 ألف سيارة سنويًا».

وقالت السلطات المحلية في أكتوبر: «إنها طلبت من شركة صناعة السيارات تقديم مزيد من المعلومات حول كيفية التزام خططها التوسعية بقوانين الحفاظ على الطبيعة، ثم ستتخذ قراراً بشأن الموافقة عليها، دون تقديم إطار زمني».

كما أبلغت «تيسلا» العمال الجمعة أن «جميع الموظفين سيحصلون على زيادة في الأجور بنسبة 4% اعتباراً من نوفمبر فصاعداً، مع حصول عمال الإنتاج على 2500 يورو إضافية سنوياً اعتباراً من فبراير 2024، أي ما يعادل زيادة في الأجور بنسبة 18% خلال عام ونصف». (رويترز)