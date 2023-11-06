شكرا لقرائتكم خبر عن بحث استخدام «الطائرات المسيّرة» في عمليات التدقيق والمحاسبة المالية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عماد الدين خليل

يناقش ممثلون من أكثر من 30 دولة حول العالم من المشاركين في الاجتماع السنوي الرابع لمجموعة العمل المعنية بتأثير العلوم والتكنولوجيا على الرقابة والمحاسبة المالية، والذي يستضيفه ديوان المحاسبة، بالتعاون مع المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة «الأنتوساي»، استخدام التكنولوجيا الحديثة في التدقيق والمحاسبة، ومن أبرزها استخدام «الطائرات المسيّرة» في عمليات التدقيق والمحاسبة المالية، من خلال تصوير والتقاط الفيديوهات للأماكن التي يصعب الوصول إليها، ومن ثم تحليلها والاستفادة منها في تلك العمليات.

ويضم الاجتماع السنوي الذي انطلقت أعماله صباح أمس الاثنين في أبوظبي، نخبة من ممثلي دواوين المحاسبة والمسؤولين الحكوميين من حول العالم؛ لمناقشة مستقبل التدقيق والمحاسبة المالية وكيف يمكن لهيئات الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في جميع أنحاء العالم الاستفادة من التقدم التكنولوجي لحماية الأموال العامة في بلدانها، فضلاً عن اكتشاف وطرق التصدي للمخالفات.

ويغطي الحدث الذي يستمر على مدار يومين مجموعة من المواضيع منها استعراض حالات عملية مثل القيادة المستقبلية لـمجموعة العمل «WGISTA» والتطورات المرتقبة، والمسح البيئي لتحديد قدرات الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة على مواكبة التقنيات الناشئة وقابلية التدقيق في القطاع العام، وتأثير الأتمتة والذكاء الاصطناعي، فضلاً عن مناقشة استخدام برامج معالجة الصور والمركبات الجوية بدون طيار (طائرات الدرونز) لتقديم رؤى تحليلية أثناء التدقيق، والمزيد من المواضيع الأخرى ذات الصلة.

وقال المتحدث الرسمي لديوان المحاسبة خلال كلمته الافتتاحية: «نجتمع اليوم لتحقيق هدفٍ واحدٍ مشترك وهو الحفاظ على المال العام»، مؤكداً على ضرورة مواكبة الابتكارات التقنية لضمان تقديم منهجيات تدقيق تواكب العصر، وتستشرف التحديات المستقبلية.

وأضاف: «إن التزام مجموعة العمل المعنية بتأثير العلوم والتكنولوجيا على الرقابة المالية، له مهمة أكبر من مجرد التكيف مع التغييرات الحالية التي تطرأ، وإنما التنبؤ بها والاستعداد المسبق للتعامل معها».

وتحدث جين دودارو، نائب رئيس المجموعة ورئيس مكتب المحاسبة الحكومي للولايات المتحدة الأمريكية (GAO)، عن الدور الذي تلعبه هذه المجموعة في تعزيز عملية التدقيق في القطاع العام، مع توظيف التقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي والتقنيات السحابية، وأكد على النجاحات التي تحققت والطموح نحو المزيد في المستقبل.