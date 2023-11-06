شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا ترخص لأول رحلة طيران تعمل بـ«وقود مستدام» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن- أ.ف.ب

منحت هيئة الطيران البريطانية ترخيصاً لأول رحلة جوية عبر المحيط الأطلسي لطائرة تعمل بوقود مستدام مستخلص من مواد طبيعية، انطلاقاً من لندن في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر، بحسب ما أعلنت في بيان.

وقالت الهيئة: إنها منحت شركة الطيران البريطانية فيرجين أتلانتك «ترخيصاً للقيام بأول رحلة عبر الأطلسي في العالم، تستعمل وقود طيران مستدام 100 في المئة».

ويتم إنتاج وقود الطيران المستدام انطلاقاً من زيوت مستعملة، من بقايا خشب أو من الطحالب، ويستعمل حالياً كإضافة للكيروزين بنسبة تصل حتى 50 في المئة.

وهو من أهم الركائز المعول عليها للانتقال نحو طاقات نظيفة في قطاع الطيران خلال العقود المقبلة. وتعتزم فيرجين أتلانتك إجراء الرحلة في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر من مطار هيثرو بلندن إلى مطار جون إف كينيدي في نيوريوك بواسطة طائرة بوينغ 787 مجهزة بمحركات من صنع شركة رولز رويس، تعمل فقط بالوقود المستدام.

لكن يلزمها أيضاً الحصول على تراخيص من هيئات الطيران في الولايات المتحدة وأيرلندا وكندا باعتبار أن الرحلة تعبر أجواء هذه البلدان. وكانت الحكومة البريطانية أعلنت في كانون الأول/ ديسمبر أنها تدعم هذا المشروع بمبلغ «يصل حتى مليون جنيه». وتشرف على تنفيذه شركة فيرجين أتلانتك بتعاون مع مصنع الطائرات الأمريكي بوينغ، ومصنع المحركات رولز رويس، وكذلك عملاق المحروقات بريتش بتروليوم. وأوضحت هيئة الطيران البريطانية أنها رخصت للرحلة المرتقبة بعد «إجراء اختبارات تقنية»، شملت تجارب على الأرض لمحرك من صنع رولز رويس.